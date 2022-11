Os futuros do S&P 500 caíram ligeiramente antes de mais ganhos no varejo antes do feriado de Ação de Graças

Ed Yardeni, da Yardeni Research, disse que, em sua opinião, a mínima de 12 de outubro foi o fundo e que o S&P 500 pode subir para quase 4.300 até o final do ano, disse ele à CNBC no “The Closing Bell: Overtime” na noite de sexta-feira. O benchmark está atualmente em 3965,34.

Os investidores têm ponderado sobre a força do recente rali no mercado baixista, que começou no início do mês com a leitura do IPC de outubro e ganhou força com a leitura do preço de atacado da semana passada. Na semana passada, os operadores pararam para receber mensagens de autoridades do Fed, menos impressionadas com os números, e reavaliaram seu otimismo sobre a possibilidade de desaceleração da inflação.

As principais médias registraram um dia de alta, mas uma semana de queda no pregão anterior. O Dow Jones subiu quase 200 pontos, ou 0,6%. O S&P subiu 0,5% e o Nasdaq Composite fechou apenas 0,01% acima da linha estável.

Os contratos futuros atrelados ao índice do mercado amplo caíram 0,1%. Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 38 pontos, ou 0,1%. Os futuros do Nasdaq 100 pairavam na linha plana.

As vendas no varejo aumentaram em outubro, mas em toda a empresa, a Target relatou uma desaceleração na demanda e a Amazon anunciou que demitiria 10.000 funcionários – embora a Home Depot e o Walmart tenham relatado fortes resultados.

“Apesar do que os gastos com feriados possam sugerir, as ações de varejo tendem a estar entre as três primeiras em novembro, mas nas últimas três em dezembro e em algum lugar no meio do grupo em janeiro”, disse Liz Young, estrategista-chefe de investimentos da SoFi. ., disse ele em uma nota neste fim de semana.

“A sazonalidade tem um lugar na análise de mercado e tem alguma previsibilidade. Mas o poder do ciclo econômico é mais forte, não importa a época do ano”, acrescentou. “Com 375 pontos-base de aumentos das taxas do Fed até o momento, a curva de rendimento invertida, aumentos acentuados da inflação e os preços das commodities ainda fazem parte da narrativa, todos podemos concluir que estamos atrasados ​​no ciclo econômico.”

Nesta semana, que tem sido historicamente tranquila antes do Dia de Ação de Graças, os investidores estarão ocupados com outro lote de ganhos do varejo para absorver antes do início da temporada de compras pós-feriado. Best Buy, Nordstrom, Dick’s Sporting Goods e Dollar Tree estão entre as empresas no convés.

Os investidores também terão acesso a uma série de relatórios econômicos, incluindo bens duráveis, vendas de novas residências, reivindicações de desemprego e confiança do consumidor, bem como a divulgação das atas da última reunião do Federal Reserve.

semana que vem Ele é baixo. O mercado estará fechado às quintas-feiras para o Dia de Ação de Graças. Na sexta-feira, as bolsas de valores fecharão às 13h ET e o mercado de títulos fechará às 14h ET.