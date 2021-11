Dezenas de mortos em acidente de ônibus na Bulgária

Pelo menos 45 pessoas morreram quando um ônibus pegou fogo e bateu em uma rodovia no oeste da Bulgária na terça-feira, disseram as autoridades.

O ônibus tinha placas da Macedônia do Norte, de acordo com o Ministério do Interior da Bulgária, e a mídia local informou que a maioria das vítimas era daquele país.

Nikolai Nikolov, chefe do departamento de segurança contra incêndios do Ministério do Interior da Bulgária, disse à televisão BTV que 52 pessoas estavam a bordo quando o ônibus caiu por volta das 2h, horário local. O canal BTV disse que o acidente ocorreu na rodovia Stroma, perto da vila de Posnik, enquanto o ônibus se dirigia de Sofia, capital da Bulgária, para Blagovgrad, no sudoeste do país.

“Pelo menos 45 pessoas morreram depois que um ônibus pegou fogo e bateu ou se espatifou e pegou fogo”, disse Nikolov, segundo a Reuters. Ele acrescentou que entre as vítimas havia crianças.