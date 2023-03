Desvanecimento das Viúvas Negras. Os cientistas descobriram o porquê.

No mundo das aranhas, até os predadores são caçados.

Biólogos em áreas do sul dos Estados Unidos observam que a icônica aranha viúva-negra – conhecida por sua marca de ampulheta e mordida venenosa – geralmente desaparece quando uma espécie diferente, a viúva-marrom, aparece. Agora, uma nova pesquisa é publicada em Anais da Sociedade Entomológica Americana(Abre em uma nova aba) Ele fornece evidências convincentes de que as viúvas pardas estão realmente expulsando as viúvas negras do sul, em parte atacando e matando aranhas conhecidas.

“Eles não parecem ser bons vizinhos um do outro”, disse Louis Couticchio, biólogo e estudante de pós-graduação da Universidade do Sul da Flórida, que liderou a pesquisa, ao Mashable.

Quando essas duas espécies ocupavam a mesma área na natureza, Coticchio observou repetidas vezes as viúvas-negras recuando lentamente, às vezes até desaparecendo.

Mas para descobrir exatamente o que estava acontecendo em partes do deserto do sul dos Estados Unidos, os biólogos precisavam monitorar cuidadosamente as aranhas que interagiam no laboratório.

As viúvas negras se tornam assombradas

A viúva negra é uma aranha nativa dos Estados Unidos, e a viúva negra do sul, ou Latrodectus mactans, é uma espécie comum em todo o Sudeste. o viúva morena(Abre em uma nova aba)ou Latrodectus geometricus, Enquanto isso, ela provavelmente se originou na África e agora se estabeleceu no sul dos Estados Unidos depois que os cientistas avistaram uma aranha pela primeira vez em 1935. Ela também tem uma marca distinta de ampulheta.

Para entender melhor o que acontece entre essas duas espécies de viúvas, Coticchio testou interações próximas da viúva marrom com três espécies de aranhas relacionadas: a viúva negra do sul e a aranha doméstica vermelha (Rofipes Nesticodes) e a aranha de teia de aranha trigonométrica (Steatoda triangulosa). As reações ocorreram em recipientes cheios de galhos e galhos.

Os resultados foram gritantes. As viúvas pardas eram 6,6 vezes mais propensas a atacar as viúvas negras do que outras espécies.

“As viúvas morenas basicamente comem seus concorrentes.”



Na verdade, as viúvas marrons coexistiram pacificamente com aranhas vermelhas e triangulares, e às vezes até são comidas por seu companheiro de contêiner.

Mas a principal diferença comportamental é que as viúvas pardas costumam ser apontadas como agressoras, o que significa que invadem o espaço do vizinho e podem atacá-lo. Enquanto isso, as viúvas negras não invadiram. Eles não estavam invadindo corajosamente as terras de outras pessoas. Em vez disso, eles costumavam ficar na defensiva. Isso permitiu que as viúvas marrons atacassem com facilidade.

“As viúvas marrons comem principalmente seus concorrentes. Eles os comem preferencialmente”, disse Mark Willis, entomologista da Case Western Reserve University, que não esteve envolvido na pesquisa, ao Mashable.

Uma viúva marrom (à direita) mata uma viúva negra em um experimento de laboratório de pesquisadores.

Crédito: Louis Coticchio/USF

Willis e Coticcio observam que essa predação provavelmente não é o único fator que leva as viúvas pardas a substituir as viúvas negras na natureza. Por exemplo, as viúvas marrons podem ter mais filhos, porque podem se reproduzir mais cedo em suas vidas e botar mais ovos.

O fato de as viúvas negras, um famoso predador, terem se tornado presas comuns de outra aranha não é incomum. As aranhas são criaturas altamente carnívoras.

“Eles têm que matar alguma coisa para comer. Eles não se importam se é outra aranha.”



“Todas as aranhas são predadoras. Elas precisam matar algo para comer. Elas não se importam se é outra aranha”, explicou Willis. “Existem algumas aranhas que se especializam em caçar e comer outras aranhas. Se alguma coisa é 100% predatória, é uma aranha.”

O impacto do declínio das viúvas negras

Os biólogos têm muito a aprender sobre o declínio das viúvas negras do sul e por que isso está acontecendo. E a viúva marrom da África também é uma agressora entre espécies? Ou a viúva marrom aprendeu a atacar a viúva negra nos Estados Unidos?

“Ainda há muitas perguntas que precisam ser respondidas”, disse Cuccio.

Talvez a questão mais importante de todas seja como o êxodo e o declínio das viúvas negras do sul os afetarão. Relações ecológicas locais que existem no mundo natural. “Se eles estão eliminando a concorrência comendo e substituindo-os, não me parece bom”, observou Willis.

Afinal, insetos e aranhas já estão sobrecarregados com a destruição de seus habitats, as mudanças climáticas e o uso generalizado de pesticidas. Mais de 40% das espécies de insetos estão em declínio e um terço está ameaçado de extinção Encontrado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente(Abre em uma nova aba). “A taxa de extinção é oito vezes mais rápida que a de mamíferos, aves e répteis”, concluiu a agência.

E as aranhas viúvas, especialmente as viúvas negras, certamente não precisam ser injustamente más. Claro, ela não quer ser picada, porque seu veneno pode fazer isso Eles causam sintomas leves a graves(Abre em uma nova aba). Mas a primeira linha de defesa de uma viúva negra, se ela perturbar sua teia, é se esconder, não morder. Cuccio explicou que as mordidas são mais raras do que as pessoas pensam.

Ele disse: “Elas não são aquelas aranhas assassinas.”