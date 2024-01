Depois de três décadas, alguém finalmente conseguiu vencer Tetris no NES

Jogo de quebra-cabeça clássico Tetris Já existe há mais de três décadas e, nesse período, muitas pessoas Alcançou seus vários finsgeralmente por Remova quatro fileiras de tijolos de uma vez Como demolição digital. Isso é um desafio em si, mas agora alguém assumiu o conceito de “golpe”. Tetris“Ao extremo, jogando um jogo NES com tanta intensidade que ele travou completamente, um fenômeno também conhecido como ‘tela de morte’.

como Reportado por mídia 40413 anos competitivos Tetris O jogador Blue Scuti se tornou o primeiro humano a forçar um jogo clássico de NES para a “tela de matar”, um “fim de jogo” de fato para o jogo de quebra-cabeça em que o jogo congela e se torna impossível de jogar – um feito anteriormente realizado apenas pela inteligência artificial. Scottie Azul, de Destaque na competição Tetris A cena é abril de 2023 Ele conquistou o primeiro lugar em alguns torneios no ano passado. Eles postaram um vídeo em seu canal do YouTube em 2 de janeiro Mostre a eles a conquista.

Scotty azul

Enquanto eles rasgavam TetrisIncontáveis ​​níveis, tijolos caindo mais rápido do que nunca, Blue Scotty zombava de colocar blocos errados aqui e ali. Erros de cálculo à parte, Blue Scuti conseguiu desligar o jogo após cerca de 38 minutos de jogo contínuo: a tela congelou e a música permaneceu presa em uma melodia sem fim. “Oh meu Deus”, disse Blue Scottie várias vezes, aterrorizado. “Sim! Vou desmaiar. Não consigo sentir meus dedos. Não consigo sentir minhas mãos.” É impressionante, especialmente quando você observa os tijolos caindo em rápida sucessão.

como mídia 404 Ele observou que os usos do Blue Scuti Técnica de “rolamento”.uma forma de segurar o controle do NES que assumiu Tetris A cena em 2021. Em vez de “hiper-tapping”, o método anteriormente mais comum de tocar no D-pad do controlador NES o mais rápido possível, “rolling” faz com que os jogadores deslizem os dedos ao longo da parte inferior do controlador NES para usar esse impulso para rolar o controle do console com a outra mão, pressionando o D-pad no processo. Esta nova maneira de jogar Os competidores podem pressionar o botão direcional pelo menos 20 vezes por segundo Em vez dos 12 anteriores. Esta tecnologia revolucionou a concorrência Tetris Jogue e deixe o Blue Scuti quebrar recordes mundiais em termos de pontuação total, nível alcançado e número total de linhas. Antes de Blue Scotty fazer isso, A inteligência artificial foi a primeira Para quebrar completamente Tetris.

Tetris Clássico

em Entrevista com El Clássico Tetris Canal do Campeonato Mundial no YouTubeo streamer ITZsharky1 perguntou a Blue Scuti sobre os motivos do acidente TetrisE outros objetivos competitivos, a parte mais difícil de decifrar o quebra-cabeça. Blue Scuti disse que o maior desafio que enfrentaram foi a tensão que surgiu após cerca de 30 minutos de jogo, especialmente durante alguns dos esquemas de cores e níveis mais desafiadores. Mas seu objetivo final é ficar à frente da concorrência Tetris A cena ao mesmo tempo que inspira novos jogadores. Blue Scuti disse ao ITZsharky1 que eles dedicaram sua carreira recorde ao pai, que faleceu em dezembro.