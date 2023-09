Declaração do G20 descarta referência à agressão russa “contra” a Ucrânia

Nós lhe enviaremos um Resumo diário do MIFT E-mail resumindo as últimas G20 Notícias todas as manhãs.

Os líderes do G20 não condenaram a invasão da Ucrânia pela Rússia numa declaração conjunta depois de a China e a Rússia rejeitarem a linguagem que culpava Moscovo pelo conflito, destacando a falta de consenso global para apoiar Kiev.

Nova Delhi Anúncio da cimeira Refere-se apenas à “guerra na Ucrânia”, uma formulação anteriormente rejeitada pelos apoiantes de Kiev, como os Estados Unidos e os aliados da NATO, porque sugere que ambos os lados são igualmente cúmplices.

A declaração, alcançada ao longo de semanas de negociações entre diplomatas, é um golpe para os países ocidentais que passaram o ano passado a tentar convencer os países em desenvolvimento a condenarem Moscovo e a apoiarem a Ucrânia.

A declaração anterior do G20, emitida na Indonésia em Novembro passado, referia-se à “agressão da Federação Russa contra a Ucrânia”. Diplomatas ocidentais disseram que a recusa da China em repetir esta fórmula foi crucial para levar a Índia anfitriã a propor uma linguagem de compromisso.

Referindo-se à guerra, o Ministro das Relações Exteriores da Índia, S Jaishankar, disse: “É um fato que hoje esta é uma questão muito polarizadora e há vários pontos de vista sobre isso. Há uma variedade de pontos de vista sobre este assunto, então eu acho que com toda a justiça foi correto deixar registrado o que Ele estava fazendo nas salas de reunião.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse em resposta à declaração: “No que diz respeito à agressão russa contra a Ucrânia, o G20 não tem nada de que se orgulhar. É claro que a participação do lado ucraniano permitirá aos participantes compreender melhor a situação. ”

A declaração também inclui o compromisso dos líderes das maiores economias do mundo de “prosseguir e encorajar esforços para triplicar a capacidade de energia renovável a nível mundial”, mas não contém nenhum prazo para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. A China e a Arábia Saudita lideraram esforços para proibir tal linguagem nas reuniões do G-20 em Julho.

A adopção da declaração marcaria um golpe de política externa para a Índia e o seu primeiro-ministro Narendra Modi, após especulações de que as divisões sobre a Ucrânia eram grandes demais para serem superadas. Modi enfrentará os eleitores em uma votação na qual buscará a reeleição para um terceiro mandato no início de 2024.

“Destacamos o sofrimento humano e os efeitos negativos aditivos da guerra na Ucrânia no que diz respeito à segurança alimentar, energia global, cadeias de abastecimento, estabilidade macrofinanceira, inflação e crescimento”, afirmou a declaração conjunta. “Havia diferentes pontos de vista e avaliações da situação.”

A declaração apelava a “uma paz justa e duradoura na Ucrânia”, mas não ligava explicitamente esta exigência à importância da integridade territorial da Ucrânia, exigida pelos países ocidentais. Também não incluiu a declaração da edição de 2022 que observava que “a maioria dos membros condena veementemente a guerra”.

Eliminar as críticas ocidentais à Rússia permitiu ao G20 chegar a acordo sobre outras questões, como a promessa de retomar as exportações de cereais ucranianos através do Mar Negro, disse um alto funcionário ocidental que participou na cimeira, acrescentando que o compromisso era necessário para manter o consenso.

“A escolha que tivemos foi enviar ou não enviar texto. Acho que a resposta correta é enviar texto”, disse o funcionário. “Você continua [G20] A plataforma e a organização estão vivas.”

No entanto, Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos EUA, disse que o anúncio continha “um monte de parágrafos interligados” sobre a guerra na Ucrânia.

“Do nosso ponto de vista, faz um excelente trabalho ao defender o princípio de que os Estados não podem usar a força na busca de ganhos territoriais… Ele acrescentou que o uso de armas nucleares é inaceitável e que uma paz justa deve ser baseada nos princípios da Carta das Nações Unidas.

No geral, a declaração foi “um voto de confiança de que o G-20 pode unir-se para abordar um conjunto urgente de questões, bem como para lidar com as questões difíceis que na verdade dividem alguns membros de outros”, disse Sullivan.

A Índia, que se autodenomina líder do chamado grupo de países em desenvolvimento do Sul Global, também teve sucesso na sua campanha para que o G20 nomeasse a União Africana como membro de pleno direito.

A declaração conjunta também se refere à infra-estrutura pública digital, que a Índia tem apresentado como modelo para a inclusão financeira e ganhos de produtividade económica durante a sua presidência, após o seu esforço bem sucedido para colocar mais de mil milhões de pessoas online.

A cimeira foi ofuscada pela ausência inexplicável do presidente chinês, Xi Jinping. Ele faltou à reunião pela primeira vez, enviando em vez disso o segundo quadro do país, o primeiro-ministro Li Qiang, no que alguns analistas descreveram como um “desdém”.

Mas a formulação da declaração ainda reflecte muitos dos pontos de discussão da China, tais como a necessidade de o G20 se limitar às questões económicas internacionais e à linguagem relacionada com a Ucrânia e as armas nucleares. A China também promoveu agressivamente o seu papel no apoio à adesão à União Africana.

No seu discurso na cimeira, Li disse que o G20 precisa de “unidade em vez de divisão, cooperação em vez de confronto, e inclusão em vez de exclusão”, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Estas declarações são consistentes com o retrato que a China faz dos Estados Unidos e dos seus aliados como pressionando para “confrontar o bloco” e engajando-se numa “mentalidade de Guerra Fria”.

Reportagem adicional de Christopher Miller em Kiev