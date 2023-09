Kim Jong Un e sua filha comemoram o 75º aniversário da fundação da Coreia do Norte. Xi e Putin enviam cumprimentos

Seul, Coreia do Sul

A mídia estatal do país informou que Kim Jong Un participou de um “desfile paramilitar” com sua filha para comemorar o 75º aniversário da Coreia do Norte no sábado.

A Agência Central de Notícias da Coreia informou que paramilitares e trabalhadores industriais marcharam na Praça Kim Il Sung, em Pyongyang, como parte do desfile.

Kim compareceu ao desfile com sua filha, que se acredita ser Kim Ju-ae, e recebeu mensagens de felicitações do presidente chinês, Xi Jinping, e do presidente russo, Vladimir Putin, segundo a Agência Central de Notícias Coreana.

Uma delegação chinesa liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu Guozhong e membros visitantes do corpo acadêmico Alexandrov do Exército Russo estiveram presentes, disse a KCNA, acrescentando que enviados diplomáticos estacionados em Pyongyang também foram convidados.

KCNA/X02538/viaReuters Kim Jong Un participa do desfile militar que marca o 75º aniversário da fundação da Coreia do Norte, em 9 de setembro de 2023.

Na mensagem de Putin, segundo a KCNA, o líder russo escreveu que as relações entre os dois países “sempre se desenvolveram com base no princípio da amizade, boa vizinhança e respeito mútuo”, acrescentando que acredita que irão “expandir as relações bilaterais em todos os aspectos, em todos os aspectos”. Campos.” De forma planejada, reunindo esforços.

“Isto corresponde plenamente aos interesses dos povos dos nossos dois países e contribuirá para garantir a segurança e a estabilidade na Península Coreana e no Nordeste Asiático”, escreveu Putin, segundo a Agência Central de Notícias Coreana.

Na mensagem de Xi, segundo a KCNA, o líder chinês disse que o seu país está “pronto para fortalecer a comunicação estratégica, aprofundar a cooperação a nível de trabalho e fortalecer as relações China-RPDC” com Pyongyang.