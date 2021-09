D&D está obtendo uma expansão de base com o próximo desenvolvimento que virá em 2024

detalhe da capa Monstros multiverso, apresentando o mago Mordenkainen. foto : Tratamentos costeiros

Suas sessões regulares são reproduzidas Masmorras e Dragões A quinta edição deixa você entediado? Prepare-se para agitar um pouco as coisas, pedaço de chão. Não apenas as regras do jogo serão expandidas no próximo ano, mas o RPG terá regras maiores – e mais ambíguas.Conversão Dentro de dois anos.

O patch 2022 é cortesia de D&D Conjunto de presentes de expansão de regras, um conjunto em caixa de dois livros de expansão que já foram publicados, Guia de Zanathar para tudo E Tasha caldeirão para tudo, junto com um novo terceiro livro intitulado Monstros multiverso. Ele “coleta e revisa toneladas de materiais de D&D que foram lançados desde o lançamento [the] Quinta edição em um volume conveniente “, contendo” mais de 30 corridas de personagens de jogadores atualizadas e uma enorme coleção de animais com mais de 250 monstros redesenhados e blocos de estatísticas, todos para uso em qualquer mundo de D&D. Todos os três livros têm capas de alumínio exclusivas, assim como a tela do Dungeon Master incluída. Ele deve ser lançado em 25 de janeiro do próximo ano e vai lhe dar $ 169,99, veja mais detalhes. Aqui.



No entanto, você pode querer esperar … o que diabos está por vir. O produtor executivo Ray Weininger anunciou durante uma entrevista D&D Evento de transmissão ao vivo para celebrar “The Next Evolution” Masmorras e Dragões Ele chegará em 2024. Ele foi muito cuidadoso com os detalhes, então não sabemos se esta será a sexta edição dos jogos de RPG de mesa, ou A “versão 5.5” é muito semelhante à recebida na terceira edição. No entanto, Winninger disse que será “compatível” com v5, sugerindo “5.5” … mas 2024 Masmorras e Dragões“ 50º aniversário, e a Wizards of the Coast certamente fará algo maior para celebrar a ocasião do que simplesmente ajustar a encarnação atual do jogo, que é Já há 10 anos. certamente.

Seja o que for no final, parece que o trabalho já começou. Obviamente, a Wizards não divulgará mais detalhes tão cedo, mas avisaremos você assim que terminar.

