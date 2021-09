O Google, em sua luta contra a multa padrão da UE, critica os reguladores por ignorar a Apple

Um mascote Bugdroid Android impresso em 3D é encontrado na frente do logotipo do Google nesta ilustração tirada em 9 de julho de 2017. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustração / Foto de arquivo

O Google diz que o Android é uma história de sucesso excepcional para a competição

A União Europeia diz que a Apple não é um concorrente por causa de sua menor participação de mercado

A decisão do tribunal pode ser emitida no próximo ano

Luxemburgo, 27 de setembro (Reuters) – Alfabeto (GOOGL.O) Unidade do Google criticou na segunda-feira os reguladores antitruste da UE por ignorarem a rival Apple (AAPL.O) Ele lançou uma tentativa de fazer com que a segunda mais alta corte da Europa anulasse uma multa recorde de 4,34 bilhões de euros (US $ 5,1 bilhões) relacionada ao sistema operacional Android.

Longe de restringir concorrentes e prejudicar usuários, o Android tem sido uma grande história de sucesso de competição nos negócios, disseram representantes do Google a um painel de cinco juízes no Tribunal Geral no início de uma audiência de cinco dias.

A Comissão Europeia multou o Google em 2018, dizendo que ele usava o Android desde 2011 para frustrar os concorrentes e consolidar seu domínio nas buscas públicas na Internet.

Independentemente das regras judiciais, Google, Apple, Amazon e Facebook terão que mudar seus modelos de negócios nos próximos anos para garantir condições equitativas para os concorrentes, seguindo as novas regras difíceis propostas pelo chefe antitruste da UE, Margrethe Vestager.

“O comitê fechou os olhos para a verdadeira dinâmica competitiva nesta indústria, aquela entre a Apple e o Android”, disse a procuradora do Google, Meredith Pickford, ao tribunal.

“Ao definir os mercados de maneira muito restrita e minimizar as fortes restrições impostas pela poderosa Apple, a Comissão erroneamente concluiu que o Google era dominante em sistemas operacionais móveis e lojas de aplicativos, quando na verdade era um grande perturbador de mercado”, disse ele.

Pickford disse que o Android é uma “história de sucesso excepcional para o poder da competição no trabalho”.

O advogado da comissão, Nicholas Kahn, rejeitou o papel da Apple devido à sua pequena participação de mercado em comparação com o Android.

“Trazer a Apple para o cenário não muda muito as coisas”, disse ele ao tribunal. “Google e Apple estão buscando modelos diferentes.”

Khan citou os acordos do Google que obrigam os fabricantes de telefones a pré-instalar a Pesquisa Google, o navegador Chrome e a Google Play App Store em seus dispositivos Android, e os pagamentos a pré-instalar apenas a Pesquisa Google como comportamento anticompetitivo.

Ele disse que o domínio do Google como uma barreira imponente e massiva para os concorrentes resultou em “um círculo virtuoso para o Google, mas um ciclo vicioso para todos os outros”.

O Android, de uso gratuito para fabricantes de dispositivos, está presente em cerca de 80% dos smartphones do mundo. Este caso é o mais importante dos três casos da UE contra o Google devido ao poder de mercado do Android. O Google arrecadou mais de 8 bilhões de euros em multas antitruste na União Europeia na última década.

A fabricante alemã de telefones Gigaset Communications GmbH, que apóia o Google, disse que seu sucesso como fabricante europeu de smartphones se deveu à plataforma Android aberta, e lamentou o impacto negativo da decisão da comissão em seus negócios.

“A taxa de licenciamento da Play Store agora cobrada pelo Google como resultado da decisão contestada representa uma parte significativa do preço dos smartphones Gigaset voltados para consumidores sensíveis a preços”, disse o advogado Jean-François Bellis ao tribunal.

O grupo de lobby FairSearch, cuja reclamação levantou o caso do painel, foi mordaz sobre as táticas do Google com os fabricantes de telefones.

“O Google adotou uma estratégia clássica de isca e troca. Ele (eles) vinculou um sistema operacional de código aberto supostamente gratuito respaldado por seu próprio monopólio de pesquisa, apenas para encerrar esse sistema para a concorrência em toda a rede de restrições envolvida neste caso ”, Disse o advogado Thomas Fengy ao tribunal.

Uma decisão pode ser emitida no próximo ano. O caso é T-604/18 Google vs EC.

(1 dólar = 0,8537 euros)

Relatórios de Fu Yun Che. Edição de Kirsten Donovan

