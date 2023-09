DAP Air Portugal e SAS assinam parceria de codeshare – Airways

Dallas – As companhias aéreas TAP Air Portugal (TP) e Scandinavian Airlines (SK) ampliaram a sua parceria com um novo acordo de codeshare em 10 rotas. Esta colaboração fortalece as viagens aéreas entre Portugal, Noruega, Suécia e Dinamarca, posicionando a Star Alliance como o grupo líder no mercado transeuropeu.

Aprofundando a sua colaboração, as duas companhias aéreas oferecem agora ligações melhoradas de e para a Escandinávia, oferecendo aos passageiros uma viagem contínua e com bilhete único. Este acordo de partilha de códigos visa melhorar a competitividade tarifária e tornar a experiência de viagem mais conveniente e agradável para os clientes.

Embora a TP seja uma transportadora bem estabelecida no mercado atlântico, a SK está gradualmente a recuperar a sua presença nas rotas transiberianas. No entanto, deve notar-se que as novas rotas partilhadas em código não atravessam o Atlântico nem terminam na Ásia Oriental.

A SAS não terá rotas diretas para Portugal, mas estará no país através da TAP. Foto: Alberto Cuccini/Airways

Mais oportunidades de voar entre os dois países

Com o recém-estabelecido acordo de codeshare, a SK assume um papel significativo na satisfação da procura de voos entre Lisboa (LIS) e os seus três principais hubs na Escandinávia: Copenhaga (CPH), Oslo (OSL) e Estocolmo (ARN).

Embora a SK não inclua atualmente Portugal na sua rede de rotas, a TP opera um horário robusto com 23 voos semanais para as capitais da Noruega, Suécia e Dinamarca.

Além disso, a TP oferece SAS à ARN para oferecer aos seus clientes a oportunidade de continuarem a sua viagem para o Porto (OPO) e Madeira-Funchal (FNC).

A TAP Air Portugal é membro da Star Alliance desde 2005. Foto: Alberto Cuccini/Airways

Por que não ir mais longe?

Conforme mencionado anteriormente, a TP é uma grande companhia aérea que opera voos entre a Europa e os EUA, particularmente para o México, Venezuela e Brasil. Por outro lado, a Scandinavian Airlines não oferece voos diretos para estes três países.

A companhia aérea portuguesa não tem voos entre Lisboa e Porto para nenhum país asiático, mas a SK opera regularmente voos de Copenhaga para Banguecoque (BKK), Xangai (PVG) e Tóquio (HND).

É surpreendente que nenhuma companhia aérea esteja interessada em estender o acordo de partilha de códigos existente a estes mercados mal servidos.

No entanto, ambas as companhias aéreas têm fortes parcerias com outros membros da Star Alliance, como Avianca (AV), Lufthansa (LH), Thai Airways (TG) e All Nippon Airways (NH). Estas parcerias permitem que os seus passageiros viajem para além das suas redes sem escalas e cheguem a mais destinos.

Imagem em destaque: Adrian Nokowski/Airways