Crítica Teatral: “Oh, Mary!”

Há uma piada clássica em que alguém puxa as calças para baixo para revelar sua cueca samba-canção em formato de coração. É o tipo de veia vaudevilliana que você raramente vê fora dos quadrinhos, como Garfield. Mas no meio do caminho Ah, Maria!enquanto Mary Todd Lincoln sobe em uma mesa no Salão Oval em um ataque de paixão e raiva, e joga sua saia rodada para o público, lá estão eles: brancos e vermelhos, e não importa o quão sofisticado você seja, provavelmente para arrancar uma risada de você.

Este momento é típico da abordagem indisciplinada de Cole Escola, que fez seu nome na comédia alternativa e nos atos de cabaré com uma mistura distinta de adoração à diva, estética excêntrica e escândalo, mas só agora está fazendo sua estreia off-Broadway. Tomei conhecimento do trabalho da Escola pela primeira vez através das impressões de Bernadette Peters no YouTube (quando seu contador perguntou sobre doações de caridade, Bernadette da Escola respondeu alegremente Diz Para ele, “dei todos os meus ganhos para Ellen Page”). Mas se você já é fã de Escola – o gênero geralmente composto por espadachins excêntricos da comédia costeira – provavelmente também conhecerá seu gêmeo nerd em Personalidades difíceis E Equipe de busca Ou suas próprias paródias Crime real E TV ocidental discreta como Casinha no prado. Escola tende a aparecer à margem dos projetos de tela de outras pessoas ou em obras menores e de baixo orçamento. em Ah, Maria!No entanto, eles construíram um veículo estrela para si próprios, uma obra de beleza perturbadora: uma versão de Mary Todd Lincoln disse (como provoca o comunicado de imprensa) “através das lentes de um tolo”, interpretada com toda a verve e ameaça de Bette Davis em sais de banho.

Espere apenas uma semelhança superficial com a precisão histórica. Em outros lugares, Mary é geralmente retratada como uma pessoa de luto persistente por seus filhos perdidos, que vieram de uma família rica de Kentucky que, NegociávelEle vivia com doença mental. esse Mary é uma ex-estrela de cabaré parecida com um gremlin que não se importa com os filhos e se casou com Abe Lincoln (Imagem: Divulgação)Ilha do Fogo'areia Aqui reside o amorConrad Ricamora) quando era jovem e confuso. Olha, esse Lincoln com certeza gosta de homens (Ei, isso também é discutível), embora ele ore a Deus para suprimi-lo… enquanto recebe um boquete de sua assistente. em Ah, Maria!com Abe envolvido na guerra civil com o Sul (“…de O que? é seu refrão recorrente), Mary vagueia pela Casa Branca em busca de maneiras de beber e se divertir. Ela atormenta sua companheira, Louise (Bianca Leigh, que interpreta uma jovem em Pick-a-Little). Homem da música), ela bebe diluente, faz lavagem abdominal e vomita o diluente, depois bebe o vômito. Com o forte incentivo de Abby, ela finalmente concordou em ter aulas para se tornar uma atriz de “teatro legítimo”, enquanto dizia as palavras com falsa admiração.

A meta-piada dentro do conceito é que Escola, ao ascender ao teatro Off-Broadway, faz algo um pouco como Mary, embora também se recuse a permanecer legítimo por muito tempo. Marie insiste que o cabaré é uma forma de arte global: “As pessoas viajaram por todo o mundo pelas minhas pernas curtas e pela minha mistura longa!” Escola escreveu cenas que lembravam o melodrama da velha escola e depois as intercalou com explosões de comédia ampla e suja. Eles estão subindo a escada construída pela Mike & Carly Productions – os produtores poderosos que impulsionaram vários comediantes, incluindo Alex Edelman e Kate Berlant, à prestigiada fama teatral – mas eles nunca levam esse material a um público mais amplo ou pretendem subir acima dele. ilusão verdadeiramente Compromisso de usar máscara. Escola é um assaltante de classe mundial, capaz de cronometrar um tiro duplo com precisão de nanossegundos, telegrafando que a piada pode estar chegando e, assim, entregando com o dobro da força que você espera. Quando o professor de atuação de Mary, interpretado por James Scully vestindo calças estilo Fierro, sobe ao palco pela primeira vez para lhe dar aulas de Shakespeare, Mary o vê e solta um longo choro.Foda-se“Pela sua beleza.

Sam Pinkleton, diretor com formação em coreografia (ele criou a ação para ela Estamos aqui), mantém tudo fluindo com rapidez suficiente para que o suflê fique inchado. Ah, Maria! Tem 80 minutos de duração e qualquer outra coisa pode afetar o público. Por mais inconseqüente que seja o desenvolvimento da trama, você está pronto para alguns verdadeiro Bobagem envolve produção Nosso primo americano No Ford's Theatre – ninguém se enfurece com desdém e ninguém despreza seu personagem. A ricamora de Abe provoca uma ansiedade realmente tempestuosa que você esquece que ele não é alto o suficiente para o papel (talvez isso também seja parte de uma piada), e Lee e Scully encontram um ritmo entre jogar o contraponto às travessuras de Mary e adicionar alguma excentricidade própria. Rapidamente descobrimos que Louise tem uma paixão secreta por deixar cair sorvete em suas partes inferiores. Mas claro.

Escola pode ter pretendido escrever esta peça para si mesmo, mas no segundo terço Maria!, Comecei a me perguntar se Mary teria sido colocada de lado. A primeira-dama, por mais que a Escola invista nela, continua sendo um aríete para uma personagem, jogando cada cena em que está na direção de uma figura familiar (ela fará alguma coisa). louco!), enquanto o resto do grupo pode ser um pouco mais preciso. A peça consegue trazer revelações e histórias de fundo, coisas muito óbvias e deliciosas para serem estragadas, dando a Scully e Ricamora um terreno emocional surpreendentemente comovente. (Também faz diferença para o salão que a equipe de design da Dots criou com uma espécie de reverência amorosa ao estilo artístico do teatro comunitário.) A peça deveria ter seguido o conselho do professor de atuação de Mary e relegado a… arrepio…Parte do personagem?

Não tenha medo: Escola e Marie não precisam dominar o palco. Após um delicioso colapso no terceiro ato, Mary deixa claro que ela é a estrela indiscutível deste show Ah, Maria! Termina com um incêndio em um clube glorioso. Finalmente conseguimos ver alguns de seus lendários riffs malucos em uma sequência que se aproxima da dinâmica de “A vez de Rosa“Como disse um idiota, cheio de som (as músicas escolhidas…não de Sondheim) e de fúria. Escola destrói a fachada do teatro legítimo para revelar que por baixo é tudo tinta gordurosa, ou talvez a eleve ao nível da pura sensação deslumbrante. … Não tenho muita certeza neste momento. Estive muito ocupado rindo.

