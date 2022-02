Covid News: A convenção de anime de NYC não foi um evento Omicron Superspreader, de acordo com o estudo do CDC لدراسة

A Threes Brewing é uma cervejaria popular em vários locais, incluindo uma na seção Gowanus do Brooklyn. crédito… Aaron Zeebruck para The New York Times

O CEO e cofundador de uma popular cervejaria do Brooklyn foi criticado esta semana por chamar as vacinas contra o coronavírus de “crime contra a humanidade” e fazer comparações com Jim Crow South e a Alemanha nazista.

Em uma série de tweets e Entrevista de atualizaçãoJosh Stillman, que cofundou a Threes Brewing, defendeu sua oposição a mandatos, incluindo uma exigência na cidade de Nova York de que todos os bares e restaurantes exijam que os clientes comprovem a vacinação completa.

“Se você não falar contra eles, você é um conspirador”, disse Stylman Ele disse em um tweet em torno dos estados. “Todo mundo tem o direito de ter sua própria opinião. Acontece de ser anticientífica, imoral e maligna.”

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e especialistas em ciência e saúde sugerem que pessoas não vacinadas são mais propensas a contrair o coronavírus, tornando-as mais propensas a espalhá-lo. E embora as pessoas vacinadas também possam espalhar o vírus, a vacinação é fundamental para mitigar a gravidade da doença uma vez infectada.

Os comentários de Stylman levaram a uma onda de reação nas mídias sociais, com alguns clientes dizendo que não iriam mais visitar a Threes ou comprar sua cerveja.

Stylman disse em entrevista ao The Times que se sentiu compelido a expressar seus sentimentos publicamente porque viu o cumprimento dos mandatos que permitem a “separação biomédica”. Ele descreveu ter que recusar clientes que não forneceram evidências de vacinação e se referiu à experiência como “discriminação”.

“Acho que agi com muita clareza e queria compartilhar uma visão pública para tentar manter qualquer nível de integridade pessoal ou humana”, disse ele.

Na noite de quinta-feira, a equipe da Threes Brewing divulgou um Declaração compartilhada nas redes sociais Ele condena os comentários de Stylman, dizendo que eles continuarão a cumprir todos os mandatos do governo. A equipe destacou as medidas rigorosas de mascaramento e distanciamento social que adotaram, acrescentando que se recusaram a reabrir até que todos os trabalhadores tivessem a chance de serem vacinados.

“Não apoiamos as comparações do CEO Joshua Stillman com a autorização de atrocidades históricas baseadas em religião ou raça”, disseram os funcionários no comunicado. “Acreditamos que as comparações são inadequadas e imprecisas”.

“Nós nos preocupamos com nossa comunidade, nossos parceiros, nossos funcionários e nosso meio ambiente. Isso não mudou e não mudará”, acrescentaram.

A Threes Brewing tem locais nos bairros Gowanus e Greenpoint do Brooklyn, na Governors Island e em Huntington, Nova York

Stylman disse ao The Times que foi vacinado e que, em princípio, não é contra as vacinas.

“Minha posição é, francamente, como podemos dizer a outra pessoa para colocar algo em seu corpo ou não ser capaz de ganhar a vida para sua família”, disse ele.

“Acho lamentável que as pessoas que trabalham aqui, que não compartilham da minha opinião, tenham tido consequências por um ato que não foi deles”, acrescentou.

Os tweets desta semana não foram as primeiras declarações públicas de Stylman sobre o assunto. com antecedência este mês desenhe um erro Entre exigir que os clientes provem que foram vacinados para entrar nos espaços interiores da Alemanha nazista e o apartheid em Jim Crow South.

Isso foi dito por Lincoln Restler, um vereador do Brooklyn Ele planejava sediar um evento No Threes, mas seguindo os comentários do Sr. Stylman, ele escolheria um local diferente. Embora tenha comemorado várias ocasiões especiais na cervejaria, Restler disse que sentiu a necessidade de denunciar desinformações flagrantes.

“Estou profundamente desapontado que o co-proprietário e sócio-gerente possam estar espalhando falsidades e informações amplamente imprecisas que prejudicaram a saúde de nossa comunidade”, disse Restler. “As vacinas salvam vidas.”

Andrew Gerber, 44, de Carroll Gardens, disse que era fã da cerveja Three’s e do ambiente da cervejaria, mas não tinha planos de voltar.

“Os mandatos de vacinação são implementados para garantir que não nos matemos mais do que já matamos”, disse ele. “Compará-lo com a Alemanha nazista e Jim Crow South é ultrajante.”

Seth Pollack, de 32 anos, de Goanos, disse que há anos é presença constante em seu bairro, com seu visual industrial e seu grande quintal. Ele esteve lá para festas de aniversário, encontros e até mesmo noite de eleição.

“Foi uma grande surpresa para mim”, disse ele sobre os comentários de Stylman. “Eu não acho que alguém esperaria que um lugar tão amado no Gowanus fosse administrado por alguém com opiniões que não se alinham com grande parte da comunidade daqui.”