Estudo diz que poluição de carbono negro do turismo e pesquisa está aumentando o derretimento do gelo da Antártida na Antártida

Poluição por carbono negro do turismo e atividades de pesquisa em Antártica O derretimento do gelo no continente provavelmente aumentará em cerca de 83 toneladas por visitante, de acordo com uma nova pesquisa.

Os cientistas estimam que o carbono negro produzido por navios, aviões e geradores a diesel leva a um derretimento de neve adicional de 23 mm a cada verão nas áreas mais visitadas de terra cobertas de gelo.

Mais de 74.000 turistas visitaram a Antártida em temporada 2019-2020quase o dobro do número de dez anos atrás.

Uma equipe de pesquisadores coletou amostras de neve anualmente entre 2016 e 2020 em 28 locais que se estendem por 2.000 quilômetros da ponta norte da Antártida até as montanhas Ellsworth.

Eles se concentraram principalmente na Península Antártica, onde cerca de metade das instalações de pesquisa no continente estão localizadas e onde cerca de 95% dos passeios na Antártica são realizados.

A equipe estimou que 53.000 turistas visitaram a Antártica anualmente entre 2016 e 2020.

O co-autor do estudo, Dr. Raul Cordero, da Universidade de Santiago, no Chile, disse que as neves da Antártida são as mais limpas da Terra, com níveis básicos de carbono negro tipicamente em torno de uma parte por bilhão.

“Isso é 1.000 vezes menos do que você pode encontrar no Himalaia e 100 vezes menos do que você pode encontrar nos Andes ou nas Montanhas Rochosas”, disse ele.

Os níveis de carbono negro foram duas a quatro vezes maiores em locais da Península Antártica do que em outras partes do continente.

O que o carbono preto faz é tornar a neve mais escura [so it] “Ele absorve mais radiação solar”, disse Cordero. “Essa energia extra acelera o derretimento do gelo”.

Acredita-se que um limite no número de turistas para a Antártica pode precisar ser introduzido.

A equipe quantificou o potencial derretimento da neve calculando como a poluição do carbono negro reduziu a brancura da neve – uma medida de quão bem a superfície reflete a energia solar.

Os pesquisadores sugerem o uso de alternativas ao diesel para alimentar as instalações da Antártida, como a eólica. Foto: Raul Cordero/Universidade de Santiago, Chile

Eles calcularam que a pegada de carbono negro de um pesquisador da Antártida era cerca de 10 vezes maior que a de um turista.

“Estimamos que… a neve que derrete mais rápido devido às atividades do pesquisador seria mais próxima de 1.000 toneladas”, disse Cordero. “Todo pesquisador usa navios, aviões, helicópteros, geradores – e todos usam diesel para abastecê-los.”

Cordero disse que, embora a quantidade de neve derretida pela poluição seja muito menor do que o gelo e a neve perdidos devido ao aquecimento global, o estudo destaca a necessidade de mudar para fontes de energia renováveis.

“Existem alternativas técnicas ao diesel que podem ser usadas na Antártida”, disse ele, citando a estação de pesquisa belga, Princesa Elizabeth da Antártidaque é impulsionado principalmente pelo vento.

O professor Andrew McIntosh, presidente da Escola de Atmosfera e Meio Ambiente da Monash University, que não esteve envolvido na pesquisa, disse que a ligação entre Poluição por negro de fumo e maior solubilidade da superfície Foi bem estabelecido em outras partes do mundo.

“Na Península Antártica, os dois principais processos [affecting melting] O aquecimento dos oceanos ainda estaria derretendo as camadas de gelo por baixo, ou aquecendo as temperaturas do ar da superfície que estão derretendo o gelo de cima”, disse McIntosh.

“Se tivermos um aumento maior da temperatura da superfície [the] Nas próximas décadas a séculos, como previsto para a Península Antártica, o carbono negro extra na superfície causará mais derretimento do que teria ocorrido de outra forma.”

“A atividade humana está causando o aquecimento das regiões polares, mas a queima… [fossil] O combustível também tem uma consequência direta em termos de derretimento da superfície.”

“Se você puder se livrar dos gases de efeito estufa em primeiro lugar, reduzirá o aumento da temperatura”, disse ele. “Há também o benefício adicional de reduzir a opacidade das superfícies de gelo.”

“A Antártida é o último continente razoavelmente não poluído”, disse Cordero. “Acho que devemos tentar mantê-lo assim.”

O estudo foi publicado na revista peer-reviewed Comunicações da Natureza.