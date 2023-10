COVID-19, gripe, vírus sincicial respiratório (RSV) e resfriado comum. O que você precisa saber sobre os sintomas:

À medida que as folhas do outono, o clima frio e as notas de especiarias de abóbora ecoam em meio à agitação do outono, você pode perceber que se tornou vítima daquela cócega familiar na garganta.

O outono e o inverno são o que muitos especialistas consideram a estação dos vírus respiratórios superiores, uma vez que o número de casos de muitas doenças diferentes costuma aumentar.

Então, você pode estar se perguntando o que seus sintomas indicam. É Covid-19? RSV? gripe? Ou talvez o resfriado comum?

“Todos estes são vírus respiratórios”, disse Timothy Brewer, professor de medicina e epidemiologia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. “É muito difícil diferenciá-los clinicamente”. “Clinicamente, eles podem parecer idênticos à medida que entramos no que é conhecido como temporada de vírus respiratórios”.

A temporada de vírus respiratórios normalmente começa em setembro e vai até abril, diz Brewer, que ensina epidemiologia e trabalha como médico infectologista.

Direção-Geral da Saúde Dados Mostrou um aumento na taxa de positividade dos testes COVID-19 em Agosto e Setembro, atingindo um pico de 14,6% em 26 de Agosto e diminuindo para 10,9% em 30 de Setembro. Brewer disse que espera que as taxas de infecção por VSR e influenza aumentem nos próximos meses. .

A Food and Drug Administration aprova a vacina Novavax contra o vírus Corona: Veja como é diferente de outras escolhas

Principais diferenças: COVID-19, gripe, vírus sincicial respiratório e resfriado comum

É difícil saber qual vírus você contraiu porque muitos… sintomas Como febre, coriza, dor de garganta, tosse e fadiga geral.

Mas quais são as principais diferenças?

É raro ter dificuldade para respirar durante um resfriado ou gripe, mas muitas vezes pode ser um sintoma do coronavírus (COVID-19). A perda de paladar ou olfato às vezes é um sintoma do coronavírus (COVID-19), mas raramente ocorre com gripe, resfriado ou vírus sincicial respiratório.

Outros sintomas da gripe incluem: Nariz escorrendo ou entupido.

Nariz escorrendo ou entupido. Outros sintomas de COVID-19 incluem: Nariz escorrendo.

Nariz escorrendo. Outros sintomas do VSR incluem: Diminuição do apetite, chiado no peito.

O tempo frio deixa você doente?

Não é apenas o clima frio que deixa as pessoas doentes, mas Brewer diz que as temperaturas frias criam um ambiente que facilita a sobrevivência e a propagação de todos esses vírus diferentes.

Brewer explicou que os vírus que causam a gripe, o COVID-19, o vírus sincicial respiratório e o resfriado comum sobrevivem melhor em temperaturas mais baixas. “A razão mais importante” pela qual tantos de nós desenvolvemos essas doenças durante os meses de inverno é “porque passamos mais tempo dentro de casa”, explicou Brewer.

Esses vírus tendem a se espalhar antes mesmo que as pessoas apresentem sintomas e, com muitas pessoas próximas em áreas frias e secas, é fácil se espalharem de pessoa para pessoa.

Preciso fazer o teste se achar que estou doente?

Como os sintomas de todos esses vírus são semelhantes, você realmente precisa saber com qual vírus está lidando?

Saber se é o coronavírus (COVID-19), a gripe ou apenas um resfriado comum pode não parecer essencial para muitas pessoas saudáveis ​​o suficiente para se recuperarem em casa, mas Brewer disse que os testes ainda podem ser informações úteis.

“Pode não ser importante para você saber, mas você pode querer contar à sua avó se esteve com ela nos últimos dias antes de ficar doente”, disse Brewer. “Pode ser uma informação útil para alguns membros de sua família ou outras pessoas ao seu redor, apenas para que eles saibam.”

Vacina contra vírus sincicial respiratório: Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam novas injeções de VSR para bebês e algumas crianças pequenas

Ele disse que com muitas pessoas vacinadas ou já infectadas com Covid-19, há uma imunidade geral melhor em comparação com anos anteriores.

“Eles ainda podem ser infectados, ainda podem adoecer, mas não sofrerão as hospitalizações e mortes que teriam se não tivessem sido vacinados, por exemplo”, disse ele.

O coronavírus (COVID-19) continua a ser uma preocupação para grupos de risco

Embora a COVID-19 possa aparecer e passar para a pessoa saudável média e, na maioria das vezes, parecer uma gripe, para aqueles que são mais velhos, têm problemas de saúde subjacentes ou estão imunocomprometidos, uma infeção por COVID-19 pode ter consequências significativas para a saúde.

“Vimos 1,1 milhão de mortes por SARS-CoV-2 nos últimos três anos. Isso é cerca de 10 vezes maior durante esse período do que seria de esperar da gripe”, disse Brewer. “Então, o que eles são semelhantes é que ambos os vírus estão muito bem adaptados para serem transmitidos de pessoa para pessoa, então eles não vão desaparecer, mas pelo menos em comparação com a gripe que está circulando agora, o SARS-CoV-2 ainda é um vírus mais perigoso para alguns.”

Se você estiver com falta de ar, não conseguir respirar, estiver confuso ou tiver uma doença pulmonar ou cardíaca subjacente, Brewer aconselha você a entrar em contato com um profissional médico para verificar se deve fazer o teste.

O que você sabe sobre vacinas: Posso tomar uma vacina de reforço contra o coronavírus e uma vacina contra a gripe ao mesmo tempo?

“Mantenha-se em dia com suas vacinas.”

Há muitas coisas que você pode fazer para se manter saudável nesta temporada. A boa notícia é que muitas das medidas que você toma para se manter protegido contra um vírus também se aplicam aos demais, disse Brewer.

Lavar as mãos, distanciar-se socialmente e usar máscaras não são apenas úteis para impedir a propagação do SARS-CoV-2 (que causa a COVID-19), mas também dos vírus que causam a gripe, a constipação comum e o vírus sincicial respiratório.

“O mais importante é ficar em casa quando estiver doente e manter as vacinas em dia”, disse Brewer.

Ele informa que o momento certo para tomar a vacina contra a gripe é agora. O CDC recomenda que todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais tomem a vacina contra a gripe todos os anos. Brewer acrescentou que existem vacinas que não utilizam ovos para quem pode sofrer de alergias.

Quanto mais cedo você conseguir, melhor, disse ele, acrescentando que pode levar de sete a 14 dias para que a proteção entre em vigor.

“Basicamente, quando chegar a outubro, você deve considerar tomar a vacina”, disse Brewer.

As pessoas elegíveis para as vacinas contra a COVID-19 também devem garantir que estão atualizadas sobre as recomendações de vacinação mais recentes. Brewer disse que não há problema em ter os dois ao mesmo tempo. Na verdade, ele fez exatamente isso, recebendo um golpe no braço direito e outro no braço esquerdo.

Para o VSR, o CDC recomenda que apenas mulheres grávidas no terceiro trimestre e crianças com 60 anos de idade ou mais sejam vacinadas contra o vírus.

“O importante a lembrar é que esses vírus estarão conosco durante todo o inverno e o número de casos provavelmente aumentará à medida que o tempo frio chegar. Portanto, não se surpreenda quando isso acontecer”, disse Brewer.