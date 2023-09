Coreia do Sul recebe Japão e China enquanto aliados dos EUA tentam tranquilizar Pequim

[1/3] O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul para Assuntos Políticos, Chung Byung-won, o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores do Japão, Funakoshi Takehiro, e o ministro adjunto das Relações Exteriores da China, Nong Rong, tiram fotos durante sua reunião em Seul, Coreia do Sul, em 26 de setembro de 2023. Obtenção de direitos de licenciamento Consulte Mais informação

SEUL (Reuters) – A Coreia do Sul recebeu nesta terça-feira diplomatas de alto escalão da China e do Japão para uma rara reunião trilateral com o objetivo de acalmar as preocupações de Pequim sobre o aumento da cooperação entre os dois aliados dos EUA e Washington.

A reunião destina-se em parte a preparar o caminho para a retomada das cimeiras trilaterais entre os líderes dos países, que foram realizadas pela última vez em 2019. Essas conversações foram suspensas em meio a disputas jurídicas, diplomáticas e comerciais entre Seul e Tóquio sobre questões que remontam ao Japão. 1910-1945 Ocupação da Coreia.

Desde então, o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, tomaram medidas para reparar as relações e, em agosto, realizaram uma cimeira trilateral histórica com o presidente dos EUA, Joe Biden, onde os três se comprometeram a reforçar a cooperação, inclusive no terreno. da defesa e da segurança económica.

Um alto funcionário do governo sul-coreano disse que a China tem sido proativa na busca de cooperação trilateral e na organização de reuniões desde que as relações entre Seul e Pequim azedaram em 2017 devido à implantação do sistema antimísseis THAAD dos EUA na Coreia do Sul.

“Tenho certeza de que deve haver algum desconforto da parte deles em relação às nossas parcerias de segurança trilaterais cada vez mais estreitas com os Estados Unidos e o Japão”, disse o funcionário, que falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade da situação. “Parece haver uma opinião de que eles precisam de gerir adequadamente as relações bilaterais connosco, visto que as suas respostas ao THAAD saíram pela culatra e alimentaram o sentimento anti-China a níveis perigosos.”

Tong Zhao, pesquisador sênior da Universidade de Harvard, disse que Pequim provavelmente tentará alavancar os laços comerciais trilaterais para equilibrar uma estratégia de apoio aos amigos dos EUA, melhorando o intercâmbio entre pessoas e melhorando a comunicação e o diálogo com Seul e Tóquio sobre segurança e defesa. problemas. O Carnegie Endowment for International Peace, com sede nos EUA.

Ele acrescentou que o Japão e a Coreia do Sul têm interesse em evitar conflitos, manter uma relação de segurança estável com a China e ajudar Pequim a abrandar, se não parar, o programa abrangente de desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte.

“Estes interesses comuns abrem novos horizontes para a comunicação estratégica, construindo confiança e tomando medidas para prevenir crises”, disse Zhao.

As cimeiras trilaterais costumam contar com a presença do primeiro-ministro chinês, mas a Coreia do Sul também procura uma visita separada do presidente Xi Jinping.

O canal japonês TBS informou que a Coreia do Sul está a organizar reuniões trilaterais este ano e propôs a realização de uma cimeira trilateral em dezembro, durante as conversações que tiveram lugar na terça-feira.

A última reunião incluiu o vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Chung Byung-won, o vice-ministro das Relações Exteriores do Japão, Takehiro Funakoshi, e o ministro assistente das Relações Exteriores da China, Nong Rong.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, disse numa conferência de imprensa na segunda-feira que a China, o Japão e a Coreia do Sul são vizinhos próximos e importantes parceiros de cooperação, e que o fortalecimento da cooperação trilateral serve os seus interesses comuns.

