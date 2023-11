Coreia do Norte diz que Kim Jong Un examinou imagens de um novo satélite espião

25 de novembro (UPI) – O líder norte-coreano, Kim Jong Un, examinou fotos tiradas por um porta-aviões dos EUA usando o primeiro satélite espião do país comunista, informou a mídia estatal no sábado.

Kim viu as imagens durante uma visita ao centro de controle da Administração Nacional de Tecnologia Espacial da Coreia do Norte na sexta-feira. de acordo com Tempos de Pyongyang.

O relatório afirma que Kim “aprendeu detalhadamente sobre fotografias das principais áreas-alvo em território inimigo, incluindo Mokpho, Gunsan, Phungthaek, Osan, Seul e várias regiões do país”.

Phuongthaek, Kunsan e Osan, todos Hospedando instalações militares dos EUA.

A Coreia do Norte também afirmou ter capturado imagens do USS Carl Vinson, um porta-aviões nuclear, com tecnologia de um novo satélite espião.

Pyongyang anunciou na quarta-feira que lançou seu primeiro satélite espião. Aparentemente Lançamento bem sucedido Isto ocorreu depois de duas tentativas fracassadas de colocar um satélite em órbita no início deste ano.

O satélite, denominado Malygyeong-1, decolou do local de lançamento de Tongchang-ri na terça-feira às 22h42 a bordo de um foguete Chollima-1.

O lançamento desta semana atraiu fortes condenações dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que responderam eliminando partes do Acordo Militar Abrangente de 2018, um acordo intercoreano que visa acalmar as tensões entre os dois países.

Virada norte Anunciar Na quinta-feira, retirar-se-á completamente do acordo e restaurará “todas as medidas militares” na região fronteiriça.