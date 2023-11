A guerra entre Israel e o Hamas: O cessar-fogo em Gaza entra no segundo dia

KHAN YOUNIS (Faixa de Gaza) – O Hamas está se preparando para libertar mais de uma dúzia de reféns no sábado em troca de dezenas de prisioneiros palestinos detidos por Israel, no segundo dia de um cessar-fogo que permitiu ajuda humanitária vital à Faixa de Gaza e deu aos civis sua primeiro descanso desde então. Sete semanas de guerra.

Embora permanecesse a incerteza sobre os detalhes da troca, também havia otimismo, em meio a cenas de famílias felizes reunidas de ambos os lados. No primeiro dia de Cessar-fogo de quatro diasO Hamas libertou 24 dos 240 reféns feitos durante as suas operações Ataque de 7 de outubro Contra Israel, que iniciou a guerra, e Israel libertou 39 palestinos das prisões. Os libertados em Gaza são 13 israelenses 10 tailandeses e dois filipinos.

No sábado, o Hamas apresentou Corretores Egito e Catar Com uma lista de 14 reféns a libertar, estes foram entregues a Israel, segundo um responsável egípcio que falou sob condição de anonimato porque não lhe foi permitido falar sobre detalhes das negociações em curso. Um segundo funcionário, que também falou sob condição de anonimato, confirmou esses detalhes. O chefe da assessoria de imprensa do governo egípcio e da agência estatal de notícias do Cairo disse que 13 reféns seriam trocados por 39 prisioneiros.

Mas o Hamas disse no sábado à noite que estava a adiar a libertação do segundo grupo de reféns, alegando que Israel não tinha aderido aos termos do acordo e não tinha fornecido ajuda suficiente à Faixa sitiada. O Hamas não especificou a duração do adiamento. A Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina disse que 196 caminhões de ajuda entraram na sexta-feira, e Israel disse que quatro caminhões de combustível e quatro tanques de gasolina entraram no sábado.

Segundo o acordo de trégua, o Hamas libertará um refém israelita por cada três prisioneiros libertados. O Serviço Prisional Israelense disse no sábado que estava preparando 42 prisioneiros para libertação. Não ficou imediatamente claro quantos prisioneiros não-israelenses também poderiam ser libertados.

No geral, o Hamas libertará pelo menos 50 reféns israelitas, e Israel 150 prisioneiros palestinianos, durante a trégua de quatro dias – todos eles mulheres e menores.

Israel disse que a trégua poderia ser prorrogada por mais um dia para cada 10 reféns adicionais libertados – algo que o presidente dos EUA, Joe Biden, disse esperar que aconteça.

Separadamente, uma delegação do Catar chegou a Israel no sábado para coordenar com as partes locais e “garantir que o acordo continue sem problemas”, de acordo com um diplomata familiarizado com a visita. O diplomata falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir detalhes com a mídia.

O início da trégua trouxe a primeira calma para cerca de 2,3 milhões de palestinos que sofrem com os contínuos bombardeios israelenses que ceifaram a vida de milhares de pessoas. É liderado por três quartos da população De suas casas e Áreas residenciais planas. O lançamento de foguetes por ativistas de Gaza contra Israel cessou.

Os palestinianos cansados ​​da guerra no norte da Faixa de Gaza, centro da ofensiva terrestre israelita, regressaram às ruas, triturando escombros entre edifícios destruídos e, por vezes, escavando-os com as próprias mãos. No hospital indonésio em Jabalia, que foi sitiado pelo exército israelita no início deste mês, havia corpos no pátio e fora do portão principal.

Para Imad Abu Hajar, residente do campo de refugiados de Jabalia, na área da Cidade de Gaza, a pausa significa que pode mais uma vez revistar os restos da sua casa, que foi destruída num ataque israelita na semana passada.

Os corpos de seu primo e sobrinho foram encontrados, elevando para 19 o número de mortos no ataque. Com sua irmã e dois outros parentes desaparecidos, ele retomou a escavação no sábado.

Ele acrescentou: “Queremos encontrá-los e enterrá-los com dignidade”.

As Nações Unidas disseram que a pausa permitiu que isso acontecesse Expanda a entrega de comidaÁgua e medicamentos representam o maior volume desde a retomada dos comboios de ajuda em 21 de outubro. Também conseguiu entregar 129.000 litros (34.078 galões) de combustível – pouco mais de 10% do volume diário pré-guerra – bem como ajuda humanitária. Gás de cozinha, pela primeira vez desde o início da guerra.

Na cidade de Khan Yunis, no sul, no sábado, uma longa fila de pessoas carregando contêineres esperava do lado de fora do posto de gasolina. Hossam Fayyad expressou seu pesar pelo fato de a cessação dos combates ter durado apenas quatro dias.

“Espero que seja prorrogado para que as condições das pessoas melhorem”, disse ele.

Pela primeira vez em mais de um mês, a ajuda chegou ao norte de Gaza. O Crescente Vermelho Palestino disse que 61 caminhões transportando alimentos, água e suprimentos médicos chegaram lá no sábado, o maior comboio de ajuda a chegar à região até agora.

As Nações Unidas disseram que ela e o Crescente Vermelho Palestino também conseguiram evacuar 40 pacientes e seus familiares de um hospital na cidade de Gaza, onde ocorreu a maior parte dos combates, para um hospital em Khan Yunis.

No entanto, o alívio trazido pelo cessar-fogo foi moderado. Para os israelitas, pelo facto de Nem todos os reféns serão libertados. Para os palestinos, em suma, faça uma pausa.

Pelo menos dois palestinos ficaram feridos no sábado em um tenso posto de controle na Cisjordânia, onde Israel deveria libertar prisioneiros. As forças de ocupação israelitas dispararam gás lacrimogéneo e balas de borracha contra os palestinianos reunidos no posto de controlo de Beitunia. Não está claro como os dois ficaram feridos.

Os primeiros reféns foram libertados

Entre os israelitas libertados estavam nove mulheres e quatro crianças com idade igual ou inferior a 9 anos. Eles foram transferidos para hospitais israelenses para observação e seu estado foi declarado bom.

Numa praça chamada “Praça dos Reféns” em Tel Aviv, uma multidão celebrou as boas novas, mas exigiu mais. “Não se esqueça dos outros porque está ficando cada vez mais difícil. É doloroso”, disse Neri Gershon, morador de Tel Aviv.

Algumas famílias acusaram o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de assassinato Não faça o suficiente Para devolver os reféns para casa.

Os reféns incluíam várias gerações. Ohad Munder Zakri, de nove anos, foi libertado junto com sua mãe, Keren Munder, e sua avó, Ruti Munder. Ele foi sequestrado durante uma visita aos seus avós no Kibutz Nir Oz, onde se acredita que cerca de 80 pessoas tenham sido sequestradas – quase um quarto da população da comunidade.

Horas mais tarde, 24 mulheres palestinianas e 15 adolescentes foram libertados das prisões israelitas na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental. Adolescentes foram presos por crimes menores, como atirar pedras. Entre as mulheres estavam várias condenadas por tentativa de esfaquear soldados israelenses.

O prisioneiro palestino Aseel Munir Al-Titi disse: “É uma felicidade tingida de tristeza, porque a nossa libertação da prisão ocorreu às custas das vidas dos mártires e da inocência das crianças”.

De acordo com o Clube dos Prisioneiros Palestinos, um grupo de defesa, Israel detém 7.200 palestinos, incluindo cerca de 2.000 que foram presos desde o início da guerra.

Paz mais longa?

A guerra eclodiu quando vários milhares de combatentes do Hamas eclodiram Invasão do sul de IsraelComo resultado, cerca de 1.200 pessoas foram mortas, a maioria delas civis, e dezenas de reféns foram feitos, incluindo crianças, mulheres e idosos, bem como soldados.

Os líderes israelenses disseram que eventualmente retomariam os combates e não parariam até que o Hamas, que controla Gaza há 16 anos, fosse esmagado. Autoridades israelenses dizem que apenas a pressão militar poderá devolver os reféns à sua terra natal. Mas o governo está sob pressão das famílias dos reféns para dar prioridade à libertação dos restantes prisioneiros.

O ataque israelense levou à morte de mais de 13.300 palestinos, segundo o relatório Ministério da Saúde No governo do Hamas em Gaza. Mulheres e menores representam consistentemente cerca de dois terços dos mortos. O número não inclui números atualizados de hospitais no norte, onde As comunicações entraram em colapso.

Magdy relatou do Cairo. A redatora da Associated Press Julia Frankel em Jerusalém contribuiu.

