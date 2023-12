Conflitos na COP28 sobre eliminação progressiva de combustíveis fósseis após oposição da OPEP

Alguns membros recusam-se a incluir a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis

Arábia Saudita e Rússia estão pressionando para focar nas emissões, não no combustível

Os países mais afetados pelas alterações climáticas exigem a sua inclusão

DUBAI (Reuters) – Surgiram divergências entre países neste sábado sobre um possível acordo para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis na Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28) em Dubai, comprometendo as tentativas de assumir o primeiro compromisso de acabar com o uso de petróleo. e gás desde… 30 anos. Das negociações sobre o aquecimento global.

A Arábia Saudita e a Rússia estiveram entre os vários países que insistiram que a conferência do Dubai se concentrasse apenas na redução da poluição climática, e não no combate aos combustíveis fósseis que a causam, segundo observadores das negociações.

Por outro lado, pelo menos 80 países, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e muitos países pobres e vulneráveis ​​ao clima, exigem que o acordo COP28 apele explicitamente a um eventual fim da utilização de combustíveis fósseis.

O sultão Al Jaber, presidente da COP28, apelou aos países na noite de sábado para acelerarem o seu trabalho para chegar a um acordo final, dizendo que “ainda há mais áreas de desacordo do que de acordo”.

“A janela está a fechar-se para preencher as lacunas”, disse ele na cimeira.

O secretário-geral da OPEP, Haitham Al-Ghais, disse anteriormente em declarações lidas por um funcionário às delegações da cimeira: “Precisamos de métodos realistas para lidar com as emissões. Uma abordagem que permita o crescimento económico, ajude a erradicar a pobreza e, ao mesmo tempo, aumente a resiliência”.

No início desta semana, o grupo de produtores de petróleo enviou uma carta instando os seus membros e aliados a rejeitarem qualquer menção aos combustíveis fósseis no acordo final da cimeira, alertando que “a pressão injustificada e desproporcional contra os combustíveis fósseis pode atingir um ponto de viragem”.

Foi a primeira vez que o secretariado da OPEP interveio nas negociações climáticas da ONU com tal mensagem, de acordo com Alden Meyer, do grupo de reflexão sobre alterações climáticas E3G. “Isso indica um cheiro de pânico”, disse ele.

O Comissário do Clima da UE, Wopke Hoekstra, criticou a carta como “fora de controle” com os esforços climáticos.

“Do ponto de vista de muitos, inclusive eu, isso foi visto como fora do comum, inútil e inconsistente com a posição do mundo em relação à terrível situação do nosso clima”, disse ele.

A Arábia Saudita é o produtor número um da OPEP e o líder de facto da organização, e a Rússia é membro do chamado grupo OPEP+.

Ao insistirem em concentrar-se nas emissões em vez dos combustíveis fósseis, os dois países parecem estar a apostar na promessa de uma tecnologia dispendiosa de captura de carbono, que o painel de ciência climática da ONU afirma não poder substituir a redução da utilização de combustíveis fósseis em todo o mundo.

Outros países, incluindo a Índia e a China, não apoiaram explicitamente a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis na COP28, mas apoiaram um apelo popular para promover as energias renováveis.

O principal enviado climático da China, Xie Zhenhui, descreveu a cimeira climática deste ano como a mais difícil da sua carreira.

“Estou envolvido nestas negociações climáticas há 16 anos”, disse ele aos repórteres. “A reunião mais difícil será este ano. Há muitas questões a serem resolvidas.”

Ele disse que havia poucas chances de considerar a cimeira um sucesso se os países não conseguissem chegar a acordo sobre a linguagem sobre o futuro dos combustíveis fósseis.

O ministro indiano do Meio Ambiente, Bhupinder Yadav, pediu “equidade e justiça” em qualquer acordo, considerando que os países ricos deveriam liderar a ação climática global.

Reclamações diplomáticas mais amplas também foram veiculadas na plataforma no sábado, obscurecendo o foco no aquecimento global.

Um representante russo disse num discurso que Moscovo está a estudar se parte das reservas de ouro no valor de cerca de 300 mil milhões de dólares que o Ocidente congelou após a invasão da Ucrânia pela Rússia poderia ser usada num fundo para danos climáticos para os países em desenvolvimento.

Entretanto, a China queixou-se do que considerou ser uma conversa inaceitável sobre a participação de Taiwan nas conversações. Um representante palestiniano denunciou a guerra israelita em Gaza, dizendo que o conflito dificultava a concentração nos esforços relativos às alterações climáticas.

“uma fase crítica”

Quando a cimeira terminou na terça-feira, ministros de governos de quase 200 países juntaram-se à cimeira do Dubai na tentativa de resolver o impasse dos combustíveis fósseis.

Os países vulneráveis ​​aos riscos climáticos afirmaram que recusar mencionar os combustíveis fósseis na COP 28 ameaçaria o mundo inteiro.

“Nada coloca a prosperidade e o futuro de todas as pessoas na Terra, incluindo todos os cidadãos dos países da OPEP, em maior risco do que os combustíveis fósseis”, disse Tina Steg, enviada climática das Ilhas Marshall, num comunicado.

As Ilhas Marshall, que enfrentam inundações devido à subida do nível do mar provocada pelo clima, lideram um grupo de países na coligação altamente ambiciosa que procura metas e políticas mais fortes de redução de emissões.

Para atingir o objectivo global de manter o aquecimento climático dentro de 1,5 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais, a coligação está a “pressionar pela eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, que são a causa raiz desta crise”, disse ela. “1,5 não é negociável, significa o fim dos combustíveis fósseis.”

A versão mais recente do texto de negociação, divulgada na sexta-feira, mostra que os países ainda estão a considerar uma série de opções – desde concordar em “eliminar gradualmente os combustíveis fósseis de acordo com a melhor ciência disponível”, até à eliminação progressiva dos combustíveis fósseis “incessante”, até Sua inclusão não é mencionada de forma alguma.

A enviada alemã para o clima, Jennifer Morgan, disse que as províncias estão “entrando na fase crítica das negociações”.

“É hora de todos os países se lembrarem do que está em jogo”, disse ela. “Estou preocupado porque nem todos estão participando de forma construtiva.”

Em resposta a uma pergunta sobre o discurso da OPEP, o Diretor-Geral da COP28, Majid Al Suwaidi, evitou usar o termo “combustíveis fósseis”, mas disse que os EAU, como presidente da cimeira, querem um acordo para colocar o mundo no caminho certo para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius.

“Está claro que o nosso presidente da COP… quer ver um resultado tão ambicioso quanto possível, e acreditamos que o conseguiremos”, disse ele numa conferência de imprensa.

Falando em nome da Aliança dos Pequenos Estados Insulares, o Ministro do Ambiente de Samoa, Cedric Schuster, manifestou preocupação com o facto de as conversações deste ano serem prejudicadas por conflitos.

“Estamos muito preocupados com o ritmo das negociações, dado o tempo limitado que nos resta aqui em Dubai”, disse ele na cúpula no palco principal, no sábado.

“A meta das energias renováveis ​​não pode substituir um compromisso mais forte de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis”, disse ele. “A COP28 precisa alcançar ambos.”

O Azerbaijão parece prestes a acolher a cimeira COP29 sobre alterações climáticas no próximo ano, depois de obter o apoio de outros países da Europa de Leste, quebrando um impasse geopolítico sobre a próxima reunião global para combater as alterações climáticas.

(Reportagem de Kate Abnett, Valerie Volcovici, Youssef Saba, David Stanway, Simon Jessup, Elizabeth Piper e William James – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Katie Daigle, William Mallard, David Evans e Mike Harrison

