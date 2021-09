Confira as novas ferramentas do Material You no Google Keep

Google para salvar informações Um dos aplicativos mais úteis do ecossistema do Google. Pessoalmente, eu uso muito, porque poder fazer anotações rápidas no seu telefone e acessá-las de qualquer dispositivo é muito conveniente. E agora ficou ainda melhor, pois se junta à lista de apps que irão utilizar o Material You. Antes do lançamento final de Android 12Com previsão de lançamento em breve, o Google tem trabalhado em atualizações para a maioria de seus aplicativos para mantê-los com o Material You e suas alterações na interface do usuário, bem como seu principal recurso de temas dinâmicos, e o Google Keep se junta a essa lista.

As alterações tornam-se imediatamente aparentes quando colocadas ao lado da versão atual. A barra de pesquisa agora está granulada, o botão de ação flutuante agora é um quadrado arredondado e, o mais importante, as cores serão alteradas com a paleta de cores do papel de parede. Este é o tratamento padrão que outros aplicativos receberam com materiais que foram reprojetados até agora. Parece que a nova versão do Google Keep não será diferente em funcionalidade, com uma mudança mais leve em comparação com as outras Redesenho mais radical Nós vimos.

A nova versão do Keep parece estar sendo lançada amplamente neste ponto – você pode ver a nova interface com o botão circular + no Android 11 se você tiver a versão mais recente instalada. Se você estiver no Android 12, também poderá obter acesso a alguns designs novos e legais do Material You:

Infelizmente, as novas ferramentas parecem estar sendo implementadas em fases (suspiro). Nós vimos alguns usuários terem 5.21.361.07.40 obtendo e alguns com a mesma versão mantendo os designs de widgets antigos. A nova versão do Keep já está disponível na Play Store, mas você pode Baixe no APK Mirror Se você ainda não vê.