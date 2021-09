Jogos do PlayStation Plus para outubro revelados no início

Outubro Play Station Parece que os jogos Plus foram revelados anteriormente SonyAnúncio oficial.

De acordo com o usuário Billbill-Kun em Delabs – Quem é o A programação do PS Plus vazou no mês passado Antes de ser oficialmente revelado – os títulos gratuitos para outubro serão Hell Let Loose (PS5), kombat humano X (PS4) e o PGA Tour 2K21 (PS4).

De acordo com o site, as evidências do vazamento foram apresentadas e verificadas por intermediários. De acordo com a programação usual da Sony, os jogos PS Plus de outubro devem ser anunciados oficialmente nos próximos dias.

Jogos do PlayStation Plus para setembro Cozido demais! Tudo o que você pode comer por PlayStation 5, E assassino 2 e Predator: Hunting Grounds para PS4 (que também pode ser reproduzido no console mais recente por compatibilidade com versões anteriores).

No mês passado, a Sony indicou que Não se preocupe com a recente queda de assinantes do PlayStation Plus e usuários ativos mensais.

Nos resultados financeiros publicados da empresa no primeiro trimestre, cobrindo os três meses encerrados em 30 de junho, a Sony relatou um total de assinantes PS Plus de 46,3 milhões, o que é um aumento de 1,3 milhão ano a ano, mas uma queda de mais de 1 milhão em relação ao último dois quartos. .

De acordo com oito anos de dados coletados por RESTERAÉ a primeira vez que os usuários do PlayStation Plus caem significativamente entre os trimestres durante este período.

O diretor financeiro da Sony, Hiroki Totoki, culpou o declínio nas restrições para ficar em casa no ano passado e um aumento na atividade de jogos.

“Claro, 104 milhões não é um número forte, mas estamos olhando para isso como uma tendência de baixa? Ele comentou. Estamos tentando analisar elementos diferentes, mas não há tendências claras que possamos pegar. Talvez neste mês ou no próximo teremos que continuar assistindo e fazendo uma análise. ”