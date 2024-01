Como os sintomas do COVID-19 mudaram com cada nova variante?

Com algumas evidências surgindo de que microcoágulos podem ser a causa da Long Covid – estudar Os investigadores, em Agosto de 2023, sugeriram mesmo que poderiam contribuir para os problemas cognitivos vividos por muitos pacientes com Covid há muito tempo – e os investigadores estão agora preocupados com a possibilidade de continuarmos a ver um aumento adicional nas condições crónicas. No entanto, será difícil distinguir se isto é resultado da nova estirpe ou da redução da imunidade da população.

“Estudos realizados de março ao verão de 2020 mostram que o risco de infecção prolongada por coronavírus devido a qualquer condição, foi cerca de 10%“Temos agora um número muito maior de infecções e o risco de Long Covid parece ter diminuído, não por causa de uma variante mais branda, mas por causa de um grau de proteção das doses da vacina”, diz Danny Altman, professor de imunologia na Imperial. Faculdade Londres. Papel no BMJ “Uma coorte nacional na Suécia mostra que a proteção aumenta com cada dose adicional”.

Tudo isto aponta para a importância contínua de todas as faixas etárias se manterem actualizadas sobre as vacinas mais recentes, mas embora os políticos estejam há muito interessados ​​em ir além da Covid, Strain diz que é essencial continuar a monitorizar a forma como as diferentes variantes continuam a infectar os seres humanos.

“Os sintomas parecem mudar de uma variante para outra”, diz ele. Ele acrescentou: “Passamos por períodos em que as dores de cabeça eram os primeiros sintomas, e outros períodos em que os sintomas eram mais contagiosos. Todos temos que voltar à vida normal, mas a realidade é que a Covid não vai a lugar nenhum”.

O que aconteceu com o “dedo Covid”?

Nos primeiros meses da pandemia de COVID-19, começaram a surgir relatos de sintomas incomuns e intrigantes da doença, com os pacientes desenvolvendo lesões dolorosas ou com coceira insuportável nos pés e nas mãos. esses Inchaço e vermelhidão da pele semelhantes a herpes zoster Ficou conhecido como o “dedo Covid”.

Médicos e cientistas ficaram confusos – como é que um vírus respiratório causou sintomas tão estranhos nas extremidades do corpo?

Os testes em amostras colhidas de pessoas com Covid-19 não conseguiram encontrar a presença do vírus responsável pela Covid-19, Sars-CoV-2, nas frieiras, sugerindo que o vírus em si não é diretamente responsável. Em vez disso, uma série de hipóteses foram apresentadas, incluindo a de que poderia ser resultado de… Uma resposta excessiva de uma parte do sistema imunológico que produz uma proteína chamada interferon IFN-1que ajuda o sistema imunológico a atingir células infectadas por vírus.

Outros sugeriram que pode não ser algo específico da Covid-19 É apenas uma resposta que ocorre em pessoas que têm tendência a ter frieiras..

Outra teoria era que as regras de bloqueio significavam que mais pessoas estariam presentes Apenas não usar sapatos adequados em casa e passar muito tempo sentado quieto.

É estranho que, à medida que o vírus se desenvolve e os confinamentos são levantados, o mesmo acontece com o aparecimento destes problemas de pele. Uma pesquisa conduzida por cientistas do King College London, no Reino Unido, que estudou os sintomas relatados de mais de 348.000 pessoas que registraram seus sintomas de Covid por meio de um aplicativo de telefone celular, revelou que surgiram problemas de dedo do pé e problemas de pele relacionados. Diminuiu nas ondas mais recentes do Sars-CoV-2.

Foi relatado por 11% das pessoas durante a onda causada pela variante Omikron, em comparação com 17% na onda da variante Delta, onde os sintomas também tendem a durar mais tempo.

—

