Como DJ, padre de aldeia em Portugal mostra esperança

Naquela manhã de domingo, em meio a uma multidão de bispos vestidos de branco, com colarinho clerical e grandes fones de ouvido pretos, e diante de 1,5 milhão de fiéis, Peixoto dançou ao som de clipes de discursos papais.

No início da suíte de 30 minutos, a exortação de São João Paulo II de 1978 para abrir seu coração a Cristo, “Não tenha medo”, soou em italiano. Peixoto encerrou o espetáculo com um largo sorriso enquanto os peregrinos dançavam ao som das palavras do Papa Francisco de que todos têm um lugar na Igreja – “todos, dodos, dodos” em espanhol.

Ele ficou acordado a noite toda para mixar o áudio do discurso de Francisco na noite anterior. Depois de receber a comunhão na missa, viajou mais de quatro horas até à sua aldeia para a procissão, disse Silvana Pontes, uma das suas paroquianas que é voluntária num clube em Landos onde o “padre DJ” toca muitos fins de semana no verão. noites.

“Você não acha que estamos em um bar com um padre. Você sente isso. É muito natural e as pessoas notam isso”, disse Pontes na R de Rock, o pequeno clube ao ar livre da paróquia, situado numa colina no topo de um templo, acima da aldeia. “As pessoas nos veem felizes.”

Quando Peixoto foi enviado para cá pela primeira vez, em meados da década de 2000, a paróquia estava sem dinheiro e endividada com as reformas da igreja matriz. Mas os paroquianos estavam cansados ​​das vendas de bolos e das campanhas porta-a-porta, então Peixoto convidou jovens cantores para iniciar uma arrecadação de fundos no karaokê.