Como a vila de pescadores portuguesa reprimiu a onda de 30 metros

Como as ondas de Nazaré são mais perigosas do que qualquer outro destino de surf do mundo, essas conquistas só são possíveis com o estabelecimento do mais rígido regime de segurança da história do surf de ondas grandes, de acordo com Van Roop.

O motorista de jet ski que deposita o surfista na onda também deve incluir um observador com um rádio que informe o motorista sobre a localização do surfista, equipes autorizadas a navegar em Nazaré durante uma grande erupção. Salvador, que era o encarregado da segurança quando McNamara desembarcou em Portugal em 2010, explicou: “Quando você está em águas bravas, não sabe onde está alguma coisa, está tentando sobreviver”. Segundo salvador no Jet Sky e terceiro nos grandes dias.

Mesmo assim, a verdade é que se pode morrer, diz Jonah Andrade, a única portuguesa que vagueava pelas ondas grandes de Nazaré. Ela estava há oito meses pronta para sua primeira tentativa em 2013, que incluiu exercícios físicos e espirituais, como técnicas de visualização e respiração. “Você pode preparar bem o seu corpo, mas sua mente o salvará se as coisas derem errado”, explicou ele. De acordo com Von Roop, alguns surfistas meditam sobre sua própria submersão. “Você tem que estar preparado para não entrar em pânico se for ir embora, porque então você vai abrir a boca e expelir todo o oxigênio. A melhor chance de sobreviver é ficar quieto.”

Se algo de ruim acontecer, a responsabilidade será transferida para o primeiro piloto de jet ski. Para Van Roop e Andrade, era Sergio Cosme, conhecido como o “Anjo da Guarda de Nazaré”. “Se você treinar algo 100 vezes, ele mudará automaticamente”, ele me disse. “Nesse momento, você tem muitas preocupações na cabeça e em termos de segurança, você deve poder fazer as coisas de forma automática e reduzir o tempo de todos os procedimentos porque só tem alguns segundos para realizá-los”.

Mas anos de treinamento não garantem uma recuperação bem-sucedida, e Cosme luta para se manifestar. No ano passado, seu amigo, o surfista português Big Wave Alex Botelho, desmaiou entre as ondas e parou de respirar por 10 minutos antes de ser resgatado pelo parceiro Hugo Waugh e ressuscitado na praia. “Um dia, o pior poderia acontecer e seria muito difícil lidar com isso”, disse Cosme.