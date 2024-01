Comissário da MLB considera novas negociações no White Sox Stadium – NBC Chicago

fala Novo estádio do White Sox Ele parece estar alcançando patamares maiores e tem o apoio até do comissário da MLB, Rob Manfred.

Falando em entrevista exclusiva com GuindasteO comissário Rob Manfred teria dito que foi amplamente informado sobre a possível mudança da equipe, chamando-a de uma “virada de jogo”.

“Jerry [Reinsdorf] “Ela está muito otimista em relação ao site”, disse Manfred na entrevista. “Isso seria um ótimo negócio para Chicago e os White Sox.”

Entre os destaques destacados por Manfred está a “proximidade do estádio com o centro da cidade”, o que permite opções adicionais de entretenimento e fácil transporte. Ele também observou que Reinsdorf lhe garantiu que a mudança potencial “não exigiria novos impostos”.

“Eu apoio”, acrescentou Manfred. “As novas instalações podem mudar o jogo para os White Sox.”

O White Sox se recusou a comentar a entrevista de Manfred quando questionado pela NBC Sports Chicago.

A entrevista vem na esteira de relatos no início deste mês de que os White Sox estavam considerando construir um novo estádio em um terreno na zona sul da cidade conhecido como “The 78th”.

A mudança ocorrerá após expirar o contrato de locação do time no Garantido Rate Field, que expira após a temporada de 2029.

Os White Sox chamam o Guaranteed Rate Field, anteriormente conhecido como US Cellular Field e Comiskey Park II, de casa desde a temporada de 1991. A casa anterior do time, Comiskey Park, recebeu os South Siders de 1910 a 1990.

Durante todo o tempo, os White Sox estiveram baseados no South Side, com estádios localizados na área comunitária de Armor Square, enquanto o time tem uma conexão profunda com o bairro de Bridgeport da cidade.

A mudança para o 78th faria com que os White Sox deixassem seu antigo bairro pela primeira vez, mudando o clube para um terreno no South Loop delimitado pela Roosevelt Road ao norte, pelo Rio Chicago ao oeste e pela Clark Street para o Oeste. leste e os trilhos do trem perto do Parque Bing Tum ao sul. Wells Street será operada durante o desenvolvimento planejado.

A área contará com excelente acesso ao transporte público, com três linhas CTA parando em Roosevelt e State Street, a apenas dois quarteirões a leste da propriedade. Várias linhas de ônibus também proporcionam acesso próximo à área. Para os fãs que desejam passear no rio, há também uma parada de táxi aquático no Parque Bing Tum.

“The 78” leva o nome dos 77 “distritos comunitários” oficialmente designados de Chicago, com The 78 sendo comercializado como um acréscimo aos bairros da cidade.

Área 78 Foi originalmente criado a partir do Projeto de Aterro Sanitário de Nivelamento do Rio South Branch Chicago, que durou de 1910 a 1920.

O 78 consiste em 62 acres de terreno em uma localização privilegiada no centro de Chicago e atualmente está programado para abrigar vários edifícios residenciais e de escritórios, incluindo um edifício de 200.000 pés quadrados. “Zona de Inovação”.