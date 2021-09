Coldplay e BTS lançam uma colaboração tão esperada intitulada My Universe

jogo ruim E BTS Eles lançaram sua colaboração tão esperada “My Universe”.

Os dois grupos co-escreveram a nova música conjunta, junto com o compositor sueco Max Martin, e é cantada em inglês e coreano. A música também é a segunda música a ser carregada de Próximo álbum de estúdio do Coldplay, Music Of The Spheres Siga-os Toque na música de retorno “Higher Power”.

Enquanto isso, “My Universe” é a quarta música do BTS de 2021, depois do Billboard Hot 100 Único “Butter” no topo das tabelas e “permissão para dançar”. No início deste ano, a boyband também lançou um arquivo Faixa em “Out Film” japonês, de seu álbum de compilação “BTS, The Best”.

Ontem (23 de setembro), os dois grupos Ela anunciou planos de lançar um documentário sobre “The Universe”.titulado dentro do meu universo, que deve cair no domingo (26 de setembro). Além disso, um “Supernova7 mix” e uma versão em áudio da música serão lançados no dia seguinte, com um vídeo para a música no futuro.

Cooperação vem a seguir BTS e Chris Martin foram mostrados juntos em um episódio especial da série YouTube Originals liberado. Durante sua aparição no show, a boyband falou sobre a inspiração por trás do desafio de dança para ‘Permission To Dance’, e como eles se sentiram sobre o impacto que tiveram sobre os fãs.

Em outras notícias do BTS, o menino conheceu recentemente um rapper americano Garanhão Megan Thee Na cidade de Nova York, Depois que ela apareceu em um remix da música Butter. O menino esteve na cidade para a recente Assembleia Geral das Nações Unidas, junto com o Presidente da Coreia do Sul, onde fizeram um discurso e também Apresentou uma nova demo de seu single “Permission To Dance”.

enquanto, James Corden ela tem Ele foi criticado por fãs do BTS depois que o apresentador de talk show zombou do grupo sul-coreanoSua última aparição nas Nações Unidas foi em Late Show.