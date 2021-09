Os Fugees estão de volta a Nova York para seu primeiro show em 15 anos … depois de uma espera de três horas | Música

O rapper, cantor e músico estava usando um vestido vermelho bufante durante sua apresentação Lauren Hill “Respeite o milagre”, disse ele ao público ansioso, mas cansado. “Respeite o milagre desta união”, três horas e meia após a cobrança da conta.

Bem acima da costa da cidade de Nova York, em um terraço no Píer 17, ela e seus companheiros de grupo Fugees Wycliffe Jean E Pras se encontrou no palco pela primeira vez em 15 anos, um “show secreto” apresentado pela Global Citizen. A apresentação, que aconteceu durante o 25º aniversário de seu segundo e último álbum popular, The Score, parecia um pré-show para a recém-anunciada turnê internacional pelas 12 cidades.

O trio de rap executou suas músicas como Killing Me Softly, Ready or Not e Fu-Gee-La para emocionar seus fãs e a performance em si foi animada e animada, embora curta. Eles, em particular, não tocaram nenhum de seus singles, possivelmente devido ao aperto de tempo causado pelo atraso. Mas estava claro que o grupo tinha respeito mútuo no palco, algo que eles pareciam admitir meticulosamente.

O Fugees, formado no início dos anos 1990, ganhou popularidade rapidamente na década seguinte. Eles ainda são uma grande colisão entre o novo e o velho, que é um grande exemplo do velho ditado “Sempre que as coisas mudam, as coisas permanecem as mesmas.” Em muitos aspectos, eles são os mesmos Fugees, ainda muito no ensino médio, que se conheceram em Nova Jersey. Mas em uma nova era, os tons políticos das canções dos anos 90 são talvez ainda mais impressionantes porque são tão relevantes como sempre.

Foto: Theo Wargo / Getty Images for Global Citizen

Vestida com um smoking Alexander McQueen, Jane usou um chapéu com uma bandeira haitiana dobrada sob ele e falou sobre a crise de cidadãos e imigrantes no país duramente atingido. Durante o monólogo, Jane Joe Biden pediu uma reescrita e mudança de política para os imigrantes haitianos, para reverter tudo o que permitiu um tratamento tão severo aos cidadãos de seu país. O músico nascido no Haiti apontou para fotos e vídeos de imigrantes sendo açoitados por agentes da fronteira do Texas a cavalo, lembrando-nos das pessoas de uma forma que está mais próxima do gado do que dos humanos. Os haitianos não deveriam viver assim! Ele declarou, e depois exclamou, que a vida dos negros é importante.

Foi o peso da nostalgia que atraiu fãs de toda a área de Nova York para o show underground. A já mencionada deferência ao famoso reencontro do grupo os manteve parados por três horas e meia sem usar os celulares da empresa (os visitantes foram obrigados a abandonar os aparelhos tecnológicos a princípio). “É por isso que estamos todos aqui. Estamos todos neste relacionamento abusivo com [Lauryn Hill]Um fã disse ao Guardian. A fã mencionou que vê-los seria um “grande show”, mas ela foi “abandonada por Lauren [Hill]atrasado “antes.

Quando o show começou às 18h30, a grande multidão de fãs, formada por aqueles que ouviram o disco nos anos 90 e aqueles que se tornaram familiares na segunda onda de sua popularidade, esperou com entusiasmo, mas cansada dos artistas. A reputação do artista atrasado (Hill estava duas horas atrasado para uma festa em Paris em 2018 e quatro horas para um show de 2010 no Brooklyn). Às 21h30, os Fugees ainda não haviam aparecido no palco. O DJ continuou procrastinando, mesmo com a multidão ficando inquieta. Por fim, o teatro deu sinais de vida às 21h57, mesmo quando o local estava previsto para encerrar às 22h00. A banda finalmente começou a tocar às 22h07 com a banda chegando em breve. Depois que Jean fez o parto de No Woman, No Cry, o grupo terminou por volta das 22h57.

Um show será transmitido neste fim de semana durante o Global Citizen Live e o trio está programado para fazer sua turnê internacional após este show em Nova York, que começa em Chicago. Aqueles que pretendem comparecer devem embalar sua paciência e usar calçados razoáveis.