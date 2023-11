Classificação do Fantasy Football Semana 13: Travessas, Perspectivas, Largadas, Sentadas | Zack Moss, Rashi Rice e outros

Com Jonathan Taylor de fora, Zach Moss está de volta, e temos alguns treinadores que precisam de suas classificações de futebol fantástico da semana 13 mais do que se pensa. Com seis times se despedindo, as prévias dos jogos e os sleepers são ainda mais importantes para garantir que você vença e chegue aos playoffs de fantasia.

Semana 13 Isenções | Aulas SOS da semana 13

Fantasy Football 101 (clima, escalações, negociações, mais)

Semana 13, Eliminatórias do Fantasy Football

** BYES: BAL, BUF, CHI, LV, MIN, NYG **

Nota: Todos Das estatísticas são Desde a sétima semana – A menos que seja mencionado. Isso ocorre porque é bom analisar o desempenho recente em comparação com as defesas ao longo do ano, etc., já que os ajustes durante a temporada podem mudar as coisas.

Abreviações

RBTouch% — RB Touch Percentage — A porcentagem do total de toques RB feitos por um jogador

TmTGT% — Porcentagem de gols do time — A porcentagem do total de gols de um time que vai para aquele jogador

TGT% — A porcentagem de tempo que um jogador é alvo ao reproduzir faixas

G2G e GL — Goal to Go (dentro da linha de jarda-10) e Goal Line (dentro da linha de jarda-5)

TmAirYD% — Porcentagem de pátio aéreo da equipe — A porcentagem do total de pátios aéreos alocados para este jogador

CPOE — Conclusão vs. Expectativa — permite ajustar o percentual de conclusão dependendo da dificuldade do passe (profundidade, cobertura, etc.)

YPRR – jardas por rota percorrida – é um indicador bastante valioso

APA — Ajustar os pontos permitidos (link para tabelas acima)

Seahawks contra Cowboys, TNF

Se Kenneth Walker retornar, ele será um RB2 arriscado, Zach Charbonnet será um RB3 – James Conner é o único corredor a retornar para um top 69 jardas ou 85 jardas totais contra os Cowboys.

Os Cowboys têm o maior EPA/Play, EPA por Dropback, margem de pontos (+108) e TD/Drive% (43,1), bem como o segundo maior YD/Play (6,6 – 49ers a 6,9).

DK Metcalf tem em média 21,0 a mais de YPR (37,3 a 16,3) quando ganha 7+ versus cai 7 ou mais – Tyler Lockett é mais neutro no roteiro do jogo com 3,0.

Colts em Titãs, 13h

Zack Moss é uma das 15 melhores opções até o retorno de Jonathan Taylor. Nos três jogos, Moss esteve ativo e antes de Taylor retornar – mais dois depois de Taylor estar ativo – Moss terminou em 10º, 4º, 21º, 2º, 9º, respectivamente – e posteriormente terminou em 30º, 14º, 49º, 70º, 31º.

Em jogos com TD acelerado, Derrick Henry tem uma média de 22,0 fps em comparação com 7,4 fps em jogos sem TD acelerado. Os Colts desistiram de 11 TDs de corrida RB (o quinto maior).

Josh Downs foi alvo de 28,1% de suas rotas, que ocupa o 10º lugar (mínimo de 20 alvos) – e Michael Pittman é o sexto com 30,2%.

Chargers no Patriots, 13h

Demario Douglas tem 23,5 TmTGT% (21º) e 27,0 TGT% (14º) – pelo menos. 20 gols.

Se Douglas jogar, é imperativo que ele comece com uma semana magra e um ótimo jogo (o que ajudou Jordan Love a voltar aos trilhos na semana 11). Caso contrário, DeVante Parker é um WR4 de risco/recompensa.

Se Joshua Palmer retornar, ele jogará como WR3 – a menos que fique limitado durante toda a semana. Palmer é a segunda melhor opção (quando saudável), o que empurraria Jalen Guyton para a piscina do Ave Maria. Se não houver Palmer, Guyton é um WR4 com vantagem para mais.

Se você precisa desesperadamente de um tight end, Hunter Henry é uma boa aposta, já que os Chargers têm o TE APA mais alto (14,4).

Leões no Saints, 13h

Se Chris Olave jogar, você deve iniciá-lo. Se ele estiver fora e Rashid Shahid jogar (improvável), Shahid será um WR3 sólido. Se ambos estiverem fora, AT Perry é um risco/recompensa WR3/4.

David Montgomery tem uma média de 4,3 jardas após o contato, atrás de Keaton Mitchell (7,5) e Jaylen Warren (5,0) – Jahmyr Gibbs é 21º com 3,0. Montgomery e Gibbs estão empatados em primeiro lugar em jardas antes do contato em 2,5.

Mesmo com a despedida, Alvin Kamara lidera todos os running backs em alvos (36), recepções (31) e jardas recebidas (269) — Rashad White é sexto (29), segundo (27) e segundo (266).

Falcões em aviões, 13h

Não é de surpreender que os Jets tenham o WR APA mais baixo (19,8 – CLE está em segundo lugar com 23,6).

Algumas das maiores corridas de Breece Hall ocorreram enquanto perdia 7+, já que ele tem uma média de 3,0 a mais YPC quando perdia 7 ou mais contra 7+ (além disso, os Jets não sobem 7+ com frequência).

Como vimos na semana passada, os Falcons ficam felizes quando estão perto ou à frente, e Bijan Robinson tem em média 1,7 pontos a mais no YPC quando está em 7+ (8ª maior lacuna).

Garrett Wilson tem a quarta maior diferença de YPR quando está acima de 7 ou abaixo de 7 ou mais em 21,8.

Cardeais no Steelers, 13h

Se Michael Wilson finalmente retornar, será um confronto difícil, mas vale a pena apostar como WR4. Se ele estiver fora durante a folga, Greg Dortch assume seu lugar com um pouco mais de risco.

Não deveria ser uma surpresa, mas muitos zagueiros têm em média mais jardas por queda quando perdem 7 ou mais. No entanto, Kyler Murray ocupa o quarto lugar com 5,1 a mais YPD, enquanto Kenny Pickett é o oposto, com média de 3,7 a mais YPD em 7+ para cima do que 7+ para baixo (3ª maior lacuna atrás de Zach Wilson e Desmond Ridder).

Jaylen Warren tem o maior número de corridas de mais de 10 jardas (14) e a segunda maior porcentagem dessas corridas (23,7% – Keaton Mitchell primeiro com 24,1%). Najee Harris tem nove, mas acerta apenas 11,3% de suas corridas (22).

Golfinhos nos Líderes, 13h

Os Golfinhos têm o oitavo maior diferencial de pontos no intervalo (+30), enquanto os Líderes estão em quinto (-62). Isso deve levar a um jogo de passes feliz e ao valor enganoso de Antonio Gibson.

Os líderes têm a classificação APA mais alta para QBs (26,1 – LAC é o segundo com 23,8) e WRs (45,0 – LAC é o segundo com 37,7).

Se De’Von Acane retornar, Raheem Mostert ainda estará na conversa do RB1 contra os Líderes, com Acane em uma função de teto alto no RB2. Se Acane estiver fora, Mostert passaria para os cinco primeiros e Jeff Wilson seria RB3.

Broncos no Texas, 13h

Noah Brown luta para retornar, mas se o fizer, você pode jogá-lo como um WR3/4 de alto risco/recompensa. Brown liderou várias categorias amplas durante as semanas 8 a 10.

Os Texans permitem o YPC mais baixo para RBs adversários (CAR, TB, CIN, ARI, JAX) com 3,13 – os Golfinhos estão em segundo com 3,24. Javonte Williams tem uma média de 3,45 YPC nos últimos quatro jogos (KC, BUF, MIN, CLE).

Os Broncos têm a sexta defesa de passe mais forte e o segundo WR FPPG mais baixo, mas permitem o maior YPC para RBs (5,14), o maior número de tackles perdidos por tentativa (0,26) e o maior RB APA (26,9).

Panteras em Buccaneers, 16h

Os Panteras têm as jardas mais baixas antes do contato com 0,46 (TEN é o segundo mais baixo com 0,50 – DET é o melhor com 2,16) e também têm a sexta maior porcentagem de pressão permitida com 40,1.

Os Buccaneers permitiram que dois running backs corressem pelas 78 jardas principais (Dandre Swift e Jonathan Taylor). Taylor é o único a ter um touchdown rápido contra eles (dois).

Por outro lado, os Bucs têm o maior passador YPG (304,5), o terceiro maior YPA (8,62), o quinto maior QB FPPG (22,0), o terceiro maior WR FPPG (26,6) e o maior YPRR (1,86).

Browns em Rams, 16h

Se Amari Cooper jogar, ele ainda será um WR3 arriscado, seja Dorian Thompson-Robinson ou PJ Walker. Elijah Moore trocaria seu WR3 por um valor um pouco menor e é uma opção mais segura se Cooper estiver fora, e Cedric Tillman seria uma opção de Ave Maria.

Os Browns têm o maior número de jogadas/G (72,7 – WAS está em segundo lugar com 71,0), mas ocupam o nono lugar em TD/Drive% (15,8).

Também foram sólidos contra o passe com o menor QB APA (12,4), mas foram mais vulneráveis ​​à corrida, ficando em 14º lugar na FPPG (IND, SEA, ARI, BAL, PIT, DEN).

Recorde de final de jogo de Kyren Williams: RB7, 4, 26, 3, 30, 2, 1. Ele também tem uma média de 3,8 jardas a mais por carregamento quando os Rams sobem 7+ do que quando perdem 7 ou mais (o segundo maior depois de Justice Hill 4.3).

49ers nos Eagles, 16h

Os 49ers estão permitindo um recorde da liga de 43,6%, mas Brock Purdy só foi demitido uma vez, e os Eagles são o sexto menor em% de Sack por Dropback (4,8 – lideram os Chiefs com 12,0).

Se Dallas Goedert retornar, ele será comparado a DeVonta Smith e seu sucesso recente — Smith tem 19,1 TmTGT%, 15,5 TGT%, 27,3 TmAirYD% quando Goedert está em quadra em comparação com 35,5%, 26,7% e 53,4% sem ele — mas… pode ser que Goedert seja uma opção arriscada, considerando que os 49ers têm o segundo TE APA mais baixo (7,4).

Smith também vê um TGT% de 24,4% quando está perdendo por 7 ou mais, contra apenas 13,7% quando os Eagles estão subindo mais de 7 pontos.

Chefes da Packers, SNF

Se Aaron Jones não retornar, AJ Dillon será um RB2 baseado em tamanho, com Jayden Reed ganhando impulso nas tentativas de corrida. Se Jones retornar, ele será um RB2 de risco/recompensa e Dillon será um RB3.

Reed faz mais ao rastrear, pousando com um YPR de 10,6 maior em descidas de 7 ou mais vs. 7+ (12º maior ao rastrear).

Rashi Rice tem 15,9 TmTGT%, mas apenas 9,7 TmAirYD%, enquanto Justin Watson tem 12,5% (2º para Chiefs WRs) e 26,1% (1º).

Bengals contra Jaguars, MNF

Os Bengals estão permitindo 13,7 YPR, o mais alto da liga, enquanto os Leões estão em segundo lugar com 13,0, enquanto os Panteras (8,35) e os Bears (8,81) são os mais difíceis.

Joe Mixon teve o mínimo da temporada com 10 toques, oito rushes, 2,0 YPC e 7,0 FPs com Jake Browning na semana passada.

Os Jaguars permitem o segundo menor número de RB FPPG e apenas dois RBs correram para um touchdown contra eles (Dameon Pierce Semana 3, Zack Moss Semana 6).

Semana 13 Sonhos de Fantasy Football

aqui estão eles Os dormentes (Estilo DuckTales e Darkwing Duck – Uau Vale o risco na maioria dos torneios, e perigoso Se você precisar de uma Ave Maria.) Eles não replicarão minhas avaliações 100%. Trata-se de perseguir o lado positivo e muitas vezes acarreta mais riscos – simplificando, são negociações de alta que você consideraria em uma opção de piso duro.

Uau, uau, vale a pena

QB: Sam Howell, WSH

RB: Jaylen Warren, poço; Jerome Ford, CLE

WR: Adam Thielen, CAR; Josh Downs, IND

TE: Joan Johnson, não

Vamos ficar perigosos

QB: Jared Goff, DET

RB: De’Von Acane, MIA (Jeff Wilson se Acane estiver fora); Tyler Allger, ATL

Autor: Jayden Reed, GB; George Pickens, Pete

TE: Tyler Conklin, Nova York

Previsões do futebol fantástico da semana 13

🚨 atenção 🚨 Eles podem diferir das minhas classificações e classificações As classificações são a ordem em que iniciarei os jogadores Fora do contexto adicional, como “Preciso do preço mais alto, mesmo que seja arriscado”. Também, com base 4 TDs para QB, 6 RTS, 1/2 PPR

Link para download da previsão

Classificações do Fantasy Football da semana 13

🚨 atenção 🚨

Infelizmente, ainda não existe uma ferramenta perfeita por aí. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo isso no seu telefone, mas 1) Use a ferramenta de taxonomia em um PC/laptop/etc. Se possível ou 2) abra-o no navegador do seu telefone, principalmente para usuários de Android, para que a rolagem funcione corretamente.

ECR = Classificação de consenso “especialista” (que não é atualizada por todos constantemente, então aceite-a com cautela).

Ele é atualizado regularmente, então verifique se suas escalações estão bloqueadas.

