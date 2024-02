Cinco estrelas da Inglaterra juntam-se à seleção A antes do confronto com Portugal – Página 2 de 5

Will Muir

Muir começou a estudar engenharia mecânica na Northumbria University, com o objetivo de trabalhar no exterior, em Dubai ou Cingapura.

Ele alcançou esse sonho, embora não no campo que viu vindo em sua direção. Seus talentos no rugby de sete o fizeram viajar pelo mundo e conhecer diferentes cidades do ponto de vista esportivo, em oposição a um projetista de máquinas de produção de energia.

Muir tinha experiência limitada em sete quando iniciou seu curso universitário e foi apresentado ao código em seu segundo ano.

Jogando em ligas menores em toda a Inglaterra, ele fez parte de uma equipe de sucesso que venceu a competição BUCS da Universidade Nacional e, posteriormente, os chefes da RFU foram convidados para competições onde potenciais achados raros poderiam ser escaneados – dos quais Muir se tornou um.

Uma semana depois de se formar, os sonhos de Muir no rugby se tornaram realidade quando ele voou direto para São Francisco, EUA, para a partida da Copa do Mundo de Rugby Sevens de 2018 no AT&T Park para a franquia da Liga Principal de Beisebol, o San Francisco Giants.

Janeiro. Experimente as comemorações de Will Muir do Bath Rugby durante a partida Gallagher Premiership Rugby entre Bath Rugby e Harlequins no Recreation Ground no dia 28. Foto: Tom Sandberg/PPAUK

Apelidado de Cavalo por sua marcha, ele foi nomeado Jogador Masculino do Ano do England Sevens em 2019 – o primeiro jogador masculino a ganhar o prêmio em sua primeira temporada no England Sevens – e marcou duas tentativas na primeira World Sevens Series 2019/20 de seu país. evento. Eles ganharam o bronze em Dubai, um de seus antigos destinos favoritos.

O orgulhoso Yorkshireman transferiu suas habilidades de gol para o jogo XV com o Bath Rugby. Ingressando antes da campanha de 2020/21 da Gallagher Premiership, o ala marcou sete tentativas em suas primeiras 12 partidas na Premiership antes de levar essa forma para 2021/22.

