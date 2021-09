China proíbe transações de criptomoeda ‘Boas notícias sobre Bitcoin’: CEO de empresa de investimentos

Bitcoin (BTC-USD) pode realmente se beneficiar da recente decisão da China de Banir todas as transações de criptomoedaDe acordo com Ross Gerber, Diretor Executivo de Wealth and Investment Management da Gerber Kawasaki.

“Esta é uma ótima notícia para o bitcoin”, disse Gerber. A última coisa que queremos é a China [to be] Compartilhe a moeda do mundo.

O preço do Bitcoin caiu 6% depois que a China anunciou a decisão na manhã de sexta-feira. O país mais populoso do mundo é responsável por muitas atividades de mineração de bitcoin, De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Cambridge.

A verdadeira questão é sobre controle, e o que os governos não gostam é [that] Bitcoin assume o controle de futuros em dinheiro individuais dos governos e [places it] Gerber disse. “E é exatamente isso que está acontecendo … globalmente, agora.”

relacionamento contencioso

Na história recente, a China teve um relacionamento contencioso com criptomoedas e outras novas tecnologias financeiras. Em 2017, após a primeira ascensão meteórica do Bitcoin no mercado financeiro, a China proibiu as ofertas iniciais de moedas (ICOs) como forma de prevenir “[…][[Perturbação grave para o]sistema econômico e financeiro. “

Em 2021, a China intensificou sua repressão à mineração de criptomoedas, banindo totalmente a prática em algumas províncias e restringindo-a severamente em outras. Durante o verão, China totalmente proibido A operação de mineração está dentro de Sichuan, o maior centro de atividade de mineração do país. Em julho, o governo chinês Tarefa para fechar uma empresa Depois que ele estava supostamente envolvido na facilitação de transações de criptomoedas.

Enquanto isso, o Partido Comunista Chinês liderou o mundo na digitalização de sua economia. Pagamento digital estatal e rede de processamento, O Pagamento Eletrônico de Moeda Digital (DCEP) foi lançado gradualmente ao longo do ano passado. O DCEP usa tecnologia blockchain semelhante à criptomoeda, mas é controlado e operado centralmente. Além disso, os dados do usuário são coletados e mantidos pelo estado.

A história continua

Pat Tomey (R-PA) questiona David Marcus, presidente do Calibra (serviço de carteira digital) do Facebook, durante seu depoimento perante uma audiência do Comitê de Assuntos Urbanos, Habitacionais e Bancários do Senado sobre um “exame das considerações de privacidade de dados e a proposta de moeda digital do Facebook” no Capitólio. Hill em Washington, EUA, 16 de julho de 2019. REUTERS / Irene Scott

Ótima oportunidade para os Estados Unidos

Anteriormente, a China tinha mais atividade criptográfica do que qualquer outro país do mundo. O tamanho da população, junto com a eletricidade barata e disponível, tornou o país do Leste Asiático um hotspot para mineração e transações de bitcoin.

Resta saber quanto do golpe sustentado o Bitcoin sofrerá uma vez que os regulamentos tenham tido tempo para aplicá-los. A saída da China do cenário das criptomoedas pode ajudar a abrir caminhos para que outros países aproveitem as oportunidades.

O senador Pat Tomey (R-PA) tuitou que os EUA terão muito mais espaço para fazer avanços na criação de uma infraestrutura de criptomoeda quando a nova proibição chinesa entrar em vigor.

“A repressão autoritária da China às criptomoedas, incluindo bitcoin, é uma grande oportunidade para os Estados Unidos,” O senador Tommy escreveu em um tweet. “É também um lembrete de nossa enorme vantagem estrutural sobre a China.”

Com grande parte do ambiente dos EUA em torno das criptomoedas indeterminado, o potencial para negócios domésticos de criptografia e desenvolvimento de tecnologia entusiasmou os proponentes do Bitcoin. Conversas sobre uma moeda digital do banco central Está em operação há algum tempo, embora não haja orientação oficial do governo.

Para investidores privados, o bitcoin ainda é uma classe de ativos relativamente pequena. À medida que se desenvolve, o CEO Gerber disse que poderia se tornar uma força ainda maior no sistema financeiro global.

“Até mesmo alocar 1% do bitcoin para o investidor médio provavelmente aumentaria o bitcoin 5 ou 10 vezes”, disse Gerber. A decisão da China é eficaz. “[isolates] eles próprios do que o futuro sistema monetário será. ”

Leia as últimas notícias financeiras e de negócios do Yahoo Finance

Leia as últimas notícias sobre criptografia e bitcoin do Yahoo Finance

Siga o Yahoo Finance no TwitterE Site de rede social do FacebookE InstagramE FlipboardE LinkedInE Youtube, E reddit

Ehsan Fanoussi é redator da equipe do Yahoo Finance. Siga-o no Twitter Tweet incorporar.