Voo da Hawaiian Airlines da Coreia do Sul faz pouso de emergência no Atol Midway

HONOLULU (HawaiiNewsNow) – Um voo da Hawaiian Airlines da Coreia do Sul fez um pouso de emergência no Atol Midway na sexta-feira devido a um aviso de baixa pressão do óleo.

Com cerca de 5 horas e 45 minutos de vôo, disseram as autoridades, o capitão recebeu o alerta e decidiu desviar o avião para o Campo de Henderson em Sand Island no Atol de Midway por precaução.

O voo HA460 decolou do Aeroporto Internacional de Incheon às 21h de quinta-feira e estava programado para chegar a Honolulu na sexta-feira.

Um porta-voz da Hawaiian Airlines disse que 67 passageiros e 12 tripulantes estavam no avião.

Após o pouso de emergência, a Hawaiian Airlines disse que o avião pousou sem incidentes, e um avião substituto foi despachado de Honolulu com uma equipe de mecânicos e membros da tripulação.

A companhia aérea disse que os passageiros receberam abrigo com sombra, cadeiras, comida quente, água e acesso a aeronaves com ar-condicionado.

Cada hóspede também receberá créditos de viagem e compensação em dinheiro, e será concedida acomodação em hotel na chegada em Oahu.

Desde então, a Hawaiian Airlines programou um novo vôo, HA 8459, para continuar o vôo para Honolulu, que chegará às 21h.

Autoridades disseram que o avião original seria verificado antes de ser devolvido a Honolulu.

