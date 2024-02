China impulsiona financiamento imobiliário com primeiro corte nas taxas de empréstimos prime desde junho

Os credores chineses reduziram a taxa básica de juros dos empréstimos de cinco anos pela primeira vez desde junho, ampliando os esforços de Pequim para reanimar o fraco mercado imobiliário do país.

O banco central da China manteve a sua principal taxa de empréstimo de um ano – a indexação para a maioria dos empréstimos às famílias e às empresas na China – inalterada em 3,45%. A taxa de referência para empréstimos de cinco anos – a indexação para a maioria das hipotecas – foi reduzida em 25 pontos base, para 3,95%, de acordo com Para a declaração de terça-feira Do Banco Popular da China.

O corte da taxa de juros de cinco anos na reforma mensal de fevereiro foi maior do que as expectativas de um corte de cinco a 15 pontos base em uma pesquisa da Reuters com economistas. Este foi também o maior corte único na taxa de cinco anos e o primeiro desde que a taxa de cinco anos foi reduzida pela última vez em Junho em 10 pontos base.

“Os movimentos assimétricos indicam a preferência contínua das autoridades por uma flexibilização direcionada e o seu desejo de aumentar o apoio ao setor imobiliário”, disse Louise Law, economista-chefe da Oxford Economics. “A escala da acção de hoje também revela – na nossa opinião – uma preocupação real entre os decisores políticos em Pequim de que a lenta flexibilização política empreendida até agora teve pouco impacto.”

“Mas o problema imobiliário da China não está, em última análise, relacionado com hipotecas”, acrescentou Lu. “A medida de hoje poderia impulsionar a procura de margens, mas deve ser implementada e vista no contexto de uma gama mais ampla de medidas para gerir o inevitável processo de ajustamento imobiliário.”

A China calcula as taxas de juro básicas dos seus empréstimos todos os meses depois de 20 credores comerciais designados submeterem as suas propostas de taxas de juro ao Banco Popular da China. As taxas básicas de empréstimo normalmente acompanham a taxa de juros de médio prazo, que o Banco Popular da China deixou inalterada para fevereiro no domingo.

A China reduziu os requisitos de rácio de reservas para os seus bancos em 50 pontos base a partir de 5 de Fevereiro, libertando 1 bilião de yuans (139,8 mil milhões de dólares) de capital de longo prazo, ao mesmo tempo que instou os bancos a apoiarem empréstimos a promotores imobiliários de alta qualidade.

O mercado imobiliário caiu depois de Pequim ter reprimido a forte dependência dos promotores da dívida para crescer em 2020, levando à falência alguns dos seus maiores promotores imobiliários e impactando o crescimento do consumo e o crescimento mais amplo na segunda maior economia do mundo.

Li Yingshan da CNBC contribuiu para esta história.