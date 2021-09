China criará uma bolha de ‘circuito fechado’ para as Olimpíadas de Inverno

Um plano mais detalhado para os Jogos está previsto para o final de outubro, mas já está claro que os organizadores das Olimpíadas de Pequim e o governo chinês tentarão implementar um nível de controle – com cerca de 3.000 atletas, além de vários milhares mais. Participantes do jogo, incluindo jornalistas internacionais, voluntários e equipe do site – diferente de tudo o que foi visto antes nos Jogos.

Os organizadores do Beijing 2022 submeteram esses protocolos preliminares ao Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional na quarta-feira. Comitê Olímpico Internacional, na situação atual, ofereceu todo o seu apoio às restrições.

Dado o objetivo comum de fornecer jogos seguros, ela disse, “o COI e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha respeitam totalmente os princípios estabelecidos por Pequim 2022.”

As Olimpíadas de Verão em Tóquio apresentaram um protocolo de saúde muito mais fácil. Os participantes não eram obrigados a ser vacinados ou isolados, se não vacinados, e embora fossem solicitados a tentar permanecer dentro dos locais de jogo, eles ainda tinham muitas oportunidades de interagir com o mundo exterior, incluindo em lojas de conveniência e restaurantes locais para levar. Enquanto isso, membros da mídia local e da força de trabalho no local do evento em Tóquio foram autorizados a se mudar de suas casas para os estádios olímpicos. E após um período de 14 dias de restrições mais rígidas, todos os visitantes dos jogos tiveram a liberdade de se movimentar pela cidade como desejassem.