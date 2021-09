Resultados da MLB: Os Giants venceram os D-Backs por 1-0 e levaram a vitória por 104

1962 San Francisco Giants Ele ganhou 103 jogos naquela que foi a quinta temporada da franquia em City on the Bay. Mais de três décadas depois, em 1993, eles repetiram esse feito.

Na terça-feira, o 2021 Giants – o time que, pelo que eu sei, ninguém que assiste ao beisebol esperava fazer na pós-temporada – bateu esse recorde.

E na quarta-feira eles quebraram ele e bateram nele Arizona Diamondbacks 1 a 0 para vencer 104 jogos pela primeira vez nos 64 anos de história do time em San Francisco.

Se você quiser voltar aos dias de Nova York, este é o maior total de vitórias do Giants desde que um time de 1905 venceu 105 jogos. Eu me lembro daquele ano com carinho.

Eu estaria mentindo se dissesse que os gigantes acertaram o alvo de forma dramática. A partida de 1 a 0 é inerentemente repleta de intrigas e um pouco de drama, mas a ação deve ser ordenada separadamente, e os Giants não conseguem fazê-lo.

Eu não me queixo. Preferir a empolgação às recompensas é um dever do compromisso fora da temporada, não do compromisso pós-temporada. Os gigantes venceram, isso é o que importa. Eles reduziram seu número mágico para três, que era o que importava. No momento da redação deste artigo, o arquivo San Diego Padres Prestes a reduzir esse número para dois, que é o que importa.

Ah, e também, Camilo Doval pode ser o maior salvador da história da MLB, o que parece adequado em um momento como este.

Veremos isso em um momento.

Esse foi o 17º fechamento do ano da equipe, o que significa que precisamos começar a promover. E se vamos começar com a promoção, vamos começar com o ponto de partida.

Alex Wood foi melhor do que ruim este ano, mas também melhor do que ótimo. Na quarta-feira foi ótimo.

Wood fez 6 corridas no final, permitiu apenas 3 tacadas e 0 andadas, enquanto acertou 6 tacadas. Ele acertou 58 rebatidas com apenas 16 bolas. Ele recebeu 11 baforadas em um baixo número de notas. D-Backs apareceu em apenas três tabuleiros em cada jogo, com um corredor na posição de pontuação.

Desde que voltou ao spin após a luta de COVID, Wood arremessou 13 corridas e permitiu 9 rebatidas, 0 andadas e 2 chutes ganhos, com 17 rebatidas.

Reconheço que aprendi sobre beisebol ontem, mas parece muito bom.

Não foi o suficiente para vencer, porque os Giants só marcarão mais tarde, mas duvido que Wood choraria por isso. Parecia ótimo, os Giants venceram e todos estão felizes.

Dominic Lyon só precisou de 10 arremessos no sétimo jogo. Yarleen Garcia só precisou de 11 tiros no oitavo turno.

Depois, Duval.

Duvall só precisou de 10 arremessos na nona entrada. Oito deles acabaram na zona de strike. Três deles estavam balançando e faltando – a variedade maluca. Sua velocidade média de bola era 99 mph, e os D-Backs não queriam nada.

Se você acha que os números de Wood desde seu retorno à lista são impressionantes, dê uma olhada nos números de Duvall. Depois de se iluminar no início do ano durante sua estreia, Duvall está de volta a Sacramento, aparentemente baixando um novo software em seu braço, e de volta ao Majors.

Ele apareceu em 13 jogos desde que foi convocado, e aqui está sua sequência: 12,1 entradas, 5 rebatidas, 3 caminhadas, 0 corridas, 16 rebatidas.

Ele agora tem chances apertadas nos grandes jogos.

Já disse isso antes e me enganei, mas acho que sei quem é o futuro mais próximo. E quente caramba, é divertido de assistir.

O ataque veio na sétima entrada e saiu exatamente como seria de se esperar para uma equipe com 237 home runs.

O rebatedor Tommy La Stella abriu o caminho com apenas uma música que removeu a cabeça de mudança. O corredor de disco Stephen Duggar roubou o segundo lugar depois que o receptor Carson Kelly caiu em campo. LaMonte Wade Jr. perseguiu Duggar para terminar em terceiro – apenas a 36ª vítima da temporada para os Giants. O sacrifício de Chris Bryant acertou uma mosca foi queijo longe o suficiente.

Esta foi a corrida. Era uma bolinha gigante, pois caberia no time de 1962, no time de 1993 ou, o melhor de tudo, no time de 1905.

Afinal, esse time teve 138 cabeças para sacrificar, e apenas 39 vezes em casa. Não é a maneira de ganhar 104 jogos em 2021, mas é claramente a maneira de ganhar um deles.