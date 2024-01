Caroline Manzo está processando Bravo por assédio sexual de Brandi Glanville

Caroline Manzo entrou com uma ação judicial contra a Bravo e os produtores de “Real Housewives Ultimate Girls Trip” por um suposto incidente de assédio sexual da estrela Brandi Glanville.

A ex-estrela de “Real Housewives of New Jersey” entrou com uma ação na Suprema Corte do Estado de Nova York na sexta-feira, alegando que Glanville, protagonista de “Real Housewives of Beverly Hills”, agrediu sexualmente e assediou Manzo durante as filmagens da próxima temporada de “Ultimate Girls Trip”. “em Marrocos. Em janeiro de 2023, de acordo com documento legal obtido pelo USA TODAY.

Manzo acusa os produtores do programa de contratar Glanville como membro do elenco, apesar do “aviso prévio esmagador das tendências sexuais desviantes e comportamento de assédio sexual anteriores da Sra. Glanville”.

Além da Bravo, os réus citados no processo incluem a Warner Bros. Entretenimento e NBCUniversal Media. O USA TODAY entrou em contato com representantes da empresa para comentar.

Em uma declaração fornecida ao USA TODAY na sexta-feira, o advogado de Manzo, Derek Smith, disse: “Acreditamos que este caso é sobre redes que sacrificam egoisticamente o bem-estar de seus talentos por classificações e lucros. Brandi Glanville afirmou que ela estava simplesmente fazendo o que o os produtores disseram a ela para fazer.

“A Reality TV tem um grande impacto emocional e físico em seu talento. Isso tem que parar. Estamos indignados com o comportamento da Bravo, Peacock e NBC e esperamos que um júri decida esses casos. O assédio sexual nunca deveria estar no entretenimento!”

O que mais é alegado no processo de Caroline Manzo contra a Bravo?

O processo alega que Glanville beijou Manzo diversas vezes sem o consentimento dela, o que deixou a ex-dona de casa de Nova Jersey “desconfortável” durante as filmagens.

O USA Today entrou em contato para comentar o gerente de Glanville.

Manzod com a mãe das crianças disse que após o incidente inicial do beijo, Granville prendeu Manzod no sofá e agarrou seu corpo antes de beijá-la e bater com força. O processo afirma que Manzo foi abusado sexualmente quando tinha 7 anos de idade, e que a alegada agressão sexual de Glanville “fez todas essas memórias adormecidas e horríveis ressurgirem instantaneamente”.

“Manzo novamente se sentiu como se tivesse 7 anos e começou a reviver suas agressões sexuais anteriores no contexto desta agressão sexual. Ela estava em estado de choque”, afirma o processo. “Os réus continuaram a filmar a demandante, embora ela estivesse em perigo devido às agressões sexuais.”

O processo de Manzo diz que ela conversou com os produtores sobre as agressões logo após os supostos incidentes, e também recebeu “ajuda” para aliviar seu “sofrimento emocional” do colega de elenco de “Girls Trip”, Alex McCord, o psicólogo que interpretou o papel-título. Nova York antes disso. Saia dos reality shows. Manzo disse que a rede colocou as filmagens em detrimento da segurança dela.

“Apesar do fato de Manzo estar extremamente perturbado emocionalmente e apesar do fato de Manzo ter pedido para não estar perto de Granville, os réus ainda queriam que Manzo se encontrasse com Granville. -ser”, diz o processo. Juiz Manzo depois que ela foi abusada sexualmente.

Quem estava no elenco de 'The Real Housewives: The Ultimate Girls Trip?'

Manzo foi um membro do elenco original e estrela emergente de “The Real Housewives of New Jersey”, que estrelou por cinco temporadas antes de lançar uma série Bravo sobre sua família, “Manzo'd with Children”, que foi ao ar por três temporadas. Glanville estrelou quatro temporadas de “Beverly Hills” antes de ser demitido pela Bravo. Mais tarde, ela estrelou várias temporadas da série, mas nunca voltou totalmente ao programa.

Além de Glanville, Manzo e McCord, Peacock anunciou em janeiro de 2023 que as ex-donas de casa de “Orange County” Vicki Gunvalson e Gretchen Rossi, as ex-donas de casa de “Atlanta” Eva Marcil e Phaedra Parks, bem como a amiga de Glanville, Camille Grammer-Mayer, também farão parte do elenco.

Cada temporada de “Girls Trip” apresenta um grupo de antigas e atuais donas de casa, escolhidas a dedo pelos executivos da Bravo, que viajam para destinos distantes para se envolverem em batalhas, dramas e conversas íntimas sobre suas vidas pessoais. A temporada marroquina ainda não foi transmitida.

Se você é um sobrevivente de agressão sexual, a RAINN oferece suporte por meio da Linha Direta Nacional de Assalto Sexual (800.656.HOPE& online.rainn.org).

Contribuindo: Kimmy Robinson, USA TODAY