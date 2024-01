Amanda Seyfried estrela a série Long Bright River de Peacock

Amanda Seyfried estrelará uma série limitada produzida por Peacock, adaptada do romance “Long Bright River”, de Liz Moore. diverso aprender.

A série é descrita como um thriller de suspense. De acordo com o slogan oficial, o programa conta a história de Mickey (Seyfried), um policial que patrulha um bairro da Filadélfia duramente atingido pela crise dos opioides. Quando uma série de assassinatos começa na vizinhança, Mickey percebe que sua história pessoal pode estar ligada ao caso.

Moore está adaptando seu livro para as telas ao lado de Nikki Toscano (“The Offer”, “Hunters”), com ambos atuando como produtores executivos e Toscano atuando como showrunner.

“Long Bright River conta uma história sobre o poder coletivo de uma comunidade carente”, disseram Moore e Toscano em comunicado conjunto. “Estamos entusiasmados com o fato de Amanda Seyfried liderar esta série sobre como aqueles que foram inicialmente vistos como vítimas podem se unir para recuperar seu poder. A história da família Moore e seu trabalho com organizações de redução de danos e serviços comunitários na Filadélfia serviram de inspiração para a série.” , que tem como objetivo retratar a vida de quem sofre com o vício e dos familiares que os amam com compaixão.

Isso marca o último papel importante na série limitada de Seyfried. Ela ganhou um Emmy e um Globo de Ouro por seu trabalho em “The Dropout”, do Hulu, no qual interpretou Elizabeth Holmes, a desgraçada fundadora da Theranos. Seyfried também estrelou recentemente a série limitada “The Crowded Room” para Apple TV+. Seus outros créditos na televisão incluem “Big Love”, “Veronica Mars” e o revival de “Twin Peaks”. No lado cinematográfico, Seyfried recebeu uma indicação ao Oscar por “Mank” em 2021. Ela também estrelou filmes como “Meninas Malvadas”, a série “Mamma Mia” e a adaptação de “Les Misérables” de 2012.

Seyfried será o produtor executivo e estrelará Long Bright River. Neal Moritz, Pavun Shetty e Amanda Lewis serão os produtores executivos do filme original, enquanto Amy Pascal será a produtora executiva via Pascal Pictures. Hajar Bin Asher dirigirá e será o produtor executivo do primeiro episódio. Sony Pictures Television e UCP produzirão.

Seyfried é representado por Innovative Artists, Frankfurt, Cornet, Klein e Selz. Toscano é representado pela UTA, Brillstein Entertainment Partners e Felker Toczek. O Grupo Gotham intermediou a venda de “Long Bright River”. Moore é representado pela WME. Ben Asher é representado pela CAA e Brillstein Entertainment Partners.