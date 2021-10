Cardeais nomearam Carlos Marmol como diretor após a demissão de Mike Scheldt

USATSI



o St. Louis Cardinals Oliver Marmol deve ser anunciado como o próximo técnico do time em uma coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira. Jim Bowden, da CBS Sports HQ, confirmou a reportagem de Katie Wu e Ken Rosenthal do The Athletic.

Marmol, 35, atuou na última temporada como técnico do banco dos Cardinals. Ele é um ex-recruta do Cardinals e estudante do ensino médio que também trabalhou como treinador de rebatidas no Palace. Marmol também tem experiência em gerenciamento de ligas menores, tendo liderado Johnson City e Palm Beach no sistema Cardinals.

Marmol tornou-se imediatamente o gerente mais jovem do momento nas majors. o pais E mets As vagas não foram preenchidas.

Uma das maiores surpresas da temporada foi os Cardinals conseguirem uma vaga de cargo de gerente. No início deste mês, a equipe anunciou que havia se separado de Mike Scheldt, que era novo na 92ª vitória e vaga na pós-temporada. Além disso, a proporção de vitórias de Scheldt de 0,559 em três temporadas é o maior número para um técnico do Cardinals desde 0,560 Johnny Kane no início dos anos 1960.

Dada a longa história de Marmol na organização – longa pelos padrões de pelo menos 35 anos de idade – não há dúvida de que existe um profundo conhecimento mútuo. Considerando que a demissão de Scheldt foi devido a, nas palavras do chefe de operações de beisebol John Mozliak, uma “diferença filosófica” com o front office, os chefes do time certamente não esperariam tamanha fricção com Marmol. A contratação informada a Marmol também indica que ele se sente confortável com a adoção de uma abordagem orientada analiticamente para suas funções gerenciais e também é compatível com os métodos baseados em dados de bater o técnico Jeff Albert.

As expectativas em 2022 serão altas tanto para Marmol quanto para o front office. Retorno dos Cardeais Johar Paul GoldschmidtE Nolan ArenadoE Jack Flaherty O hack do slugger Tyler O’Neill, entre outras coisas. Além disso, Adam Wainwright E Molina corre Estamos de volta em números para ser a última temporada.

Marmol se tornou o 37º diretor da franquia desde 1900.