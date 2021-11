Cantora brasileira Marília Mendonça morre em acidente de avião a caminho do show | Brasil

Uma das maiores cantoras brasileiras e ganhadora do Grammy Latino, Marilia Mendonca, morreu em um acidente de avião a caminho de um show.

A estrela pop de 26 anos faleceu junto com seu produtor e tio – que serviu como seu conselheiro – que eram pilotos e co-pilotos.

Sua assessoria de imprensa disse que o avião deles caiu entre Goiânia, cidade natal de Mendonça, e Caratinga, uma pequena cidade 220 milhas ao norte do Rio de Janeiro. O avião estava a cerca de 11 quilômetros de Karatinga, seu destino para a moda daquela noite.

Mendonça postou um vídeo para seus 38 milhões de seguidores no Instagram mostrando-a caminhando em direção ao avião carregando uma caixa de violão horas antes de sua morte. Fotos e vídeos mostram os destroços do avião sob uma cachoeira.

A estrela em ascensão já tocou música country, no Brasil chamada sertanejo. Ela é mais conhecida por abordar questões feministas em suas canções, como denunciar os homens que controlam suas parceiras e defender o empoderamento das mulheres.

A Polícia Civil de Minas Gerais também confirmou a morte de Mendonça, sem dar detalhes sobre a causa do acidente, ocorrido pouco antes da chegada. Uma investigação foi iniciada para descobrir a causa do acidente.

Políticos, estrelas do esporte e fãs homenagearam a cantora. “Eu me recuso a acreditar, apenas recuso”, escreveu o atacante brasileiro Neymar no Twitter sobre a morte do amigo.

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro também usou as redes sociais para lamentar a morte de “um dos maiores artistas de sua geração”.

“O país inteiro está recebendo a notícia em estado de choque”, disse ele.

Mendonça foi a artista mais ouvida no Brasil no Spotify no ano passado, estabelecendo um recorde durante a pandemia enquanto colocava seus shows online. Um dos programas foi a transmissão ao vivo mais assistida no mundo, com pico de 3,3 milhões de espectadores no YouTube.

Chamada de “Rainha do Sofrimento” no Brasil, ela encontrou fama pela primeira vez em 2016 com seu álbum ao vivo aclamado pela crítica. Seu LP Todos os Cantos ganhou o Grammy Latino de 2019 de Melhor Álbum de sertanejo. Ela foi indicada para o mesmo prêmio este ano por “Patroas”.

“Você sempre me faz chorar, você é único e eterno”, disse Michelle Wisla, uma fã no Twitter.

A equipe da cantora anunciou inicialmente que ela estava viva e bem depois que a notícia do acidente veio à tona.

Mendonça deixa para trás um filho de dois anos no próximo mês.