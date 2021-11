AEW Fans Loving Max Caster’s WWE e Brie Bella Lines no Rampage Rap Letras de músicas

O AEW Rampage desta noite começou com Brian Danielson indo ao ringue para enfrentar Anthony Bowens do The Acclaimed, e você sabia que Max Caster teria um sinal matador para começar. Também não desapontou, indo all-in em Danielson, tentando obter sua popularidade em comparação com sua esposa Brie Bella e ex-funcionário de Danielson, WWE, especificamente Johnny “Ice” Laurinaitis. Laurinaitis é o sogro de Bella, e ele estava definitivamente se referindo ao papel de Johnny em contar aos talentos da WWE que eles foram liberados pela empresa.

As reações começaram a chover e, embora houvesse alguns que se opuseram à injeção, a maioria achou que era ótimo, e você pode verificar algumas das reações do cabelo a partir do próximo slide. Você também pode encontrar a música rap completa abaixo.

Aclamado, nós só fazemos os números, mas esse cara está muito ocupado cultivando pepinos.

Não fique bravo comigo, irmão, porque você só sabe sobre o reality show da sua esposa.

E você tem que comer alguns ovos, olhe os braços de Bowen, eles são maiores que suas pernas.

Eu coloquei você na pobreza, porque eu termino minha carreira mais rápido do que seu sogro. ”

Os fãs de AEW têm comido o verso com uma colher, e eles também comentaram sobre as reações de Danielson tanto na sequência de Bella quanto no sogro, e você pode assistir ao clipe completo no vídeo acima.