‘Bel-Air’ de Peacock reimagina a história de origem de The Fresh Prince no primeiro trailer

Bel Air, pavão Reinterpretando a era moderna O Novo Príncipe de Bel-Air, aparecerá pela primeira vez em 13 de fevereiroNa segunda-feira, a empresa de transmissão anunciou e compartilhou um trailer de At First Sight. Anunciado em 2020E Bel Air Reimagina a comédia clássica dos anos 90 como uma série dramática de uma hora. Todos os personagens principais do retorno original, incluindo o tio Phil e Carlton, embora possam não ser o que você lembra deles. Isso fica ainda mais evidente com Carlton, que aparece timidamente no trailer. Felizmente, Jazz, pelo menos o melhor amigo de Lowell, parece sincero em sua inspiração.

O projeto foi inspirado pelo roteirista e diretor Morgan Cooper 2019. Tanto a criação de Cooper quanto a série Peacock são baseadas na premissa original de novo príncipe, usando o vôo de Will do oeste da Filadélfia para Bel Air para contar uma história sobre segundas chances, raça e classe. Estúdios Will Smith Westbrook Ele produziu a série, com Cooper atuando como diretor, co-roteirista e produtor executivo. Ele disse a Smith em 2019 uma ideia Bel Air Veio até ele enquanto dirigia na Highway 71. Ele estava pensando no show original quando dirigiu um túnel e se inspirou. “Eu sabia que tinha uma história para contar”, disse ele na época.

pavão Ele lançará os três primeiros episódios de Bel-Air no Super Bowl domingo, com episódios semanais a seguir. Atualmente, a série está programada para durar duas temporadas.