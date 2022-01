Os vencedores do Globo de Ouro não importam para o Oscar, Emmy

a bolas douradas Eles foram mantidos com indiferença e sob condições em uma sala sem celebridades, tapetes vermelhos e cobertura da mídia polvilhada. Em vez disso, os vencedores foram transmitidos ao vivo por meio dos canais de mídia social da Hollywood Foreign Press Association, com o programa voltado para a caridade.

Netflix foi o grande vencedor no filme da noite, enquanto a HBO superou a TV, mas nenhum deles conseguiu acertar a bola para a aterrissagem. A Netflix ganhou o prêmio de Melhor Filme (Drama) pela primeira vez por “poder do cão, ”Enquanto também contratava o diretor (Jane Campion) e o ator coadjuvante (Kodi Smit-McPhee).

A 20th Century Studios, sob o guarda-chuva da Disney, recebeu três prêmios importantes por “História do lado oeste, incluindo prêmios de atuação para Rachel Ziegler estrelando a Comédia Principal e Ariana DeBose por apoiar a atriz. Zegler é o primeiro latino a vencer nessa categoria, enquanto DeBose é o segundo depois da vitória da estrela Rita Moreno por interpretar o mesmo personagem na versão de 1961 do musical. Além disso, o recurso de animação “Encanto” adicionou um grande troféu, pois continua a influenciar as paradas musicais. E a página oficial do “Encanto” no Twitter divulgou uma foto de felicitações pela vitória.

Will Smith levou para casa seu primeiro grande prêmio por “King Richard” por estrelar como o ator principal, enquanto Andrew Garfield, sem surpresa, levou para casa o mesmo prêmio de comédia / musical por “Tick, Tick … Boom!” O grande choque veio no drama da atriz principal, que foi para Nicole Kidman para o papel de Lucille Ball em Being the Ricardos.

Os tweets que já eram tão triviais, foram abafados pelas notícias trágicas e chocantes Morre o astro de TV Bob Saget.

O show começou às 18h PT com um enredo de vídeo no canal oficial do Globo de Ouro no Twitter e no YouTube “dando as boas-vindas” à 79ª gala anual. A recém-eleita presidente da HFPA, Helen Hoeney, compartilhou uma declaração por meio do feed do Twitter: “#GoldenGlobes é uma ponte para um público global de cores, muitas religiões, muitas culturas, todos unidos pela mesma paixão – o amor por filmes.” Infelizmente, como a organização também reconhece programas de TV, parecia excluir metade da indústria de entretenimento que premia. Dados os vários erros que o grupo cometeu no ano passado, isso não deve ser nenhuma surpresa.

“No ano passado, a Hollywood Foreign Press Association aceitou o desafio da mudança – e nós aceitamos”, disse Hoen em um comunicado após a cerimônia.

Um publicitário de talento diz: “Se você estiver em ligações com o Zoom, onde eles continuam falando agressivamente, todos saberão que não é uma parte real.”

Jamie Lee Curtis pode ter “quebrado a barragem”, por assim dizer, sobre o talento de celebridades aliar-se à Associação de Jornalistas Estrangeiros de Hollywood. Em um vídeo pré-gravado de um minuto, li um discurso sobre os esforços de caridade da organização ao longo do ano, especialmente em um banquete anual geralmente realizado em agosto. Curtis descreveu o evento como “uma noite de ternura muito humilde e informal”.

Curtis acrescenta: “Eu só queria homenageá-los e estar com eles neste apelo contínuo para a grande necessidade e o grande apoio que a Associação de Jornalistas Estrangeiros de Hollywood continua a servir e fornecer com sua generosidade. Tenho orgulho de estar associado a eles em este projeto.”

Esta pode ser uma grande vitória para um estabelecimento que tem enfrentado nada além de boicotes de estúdios e celebridades desde março passado. Quando as indicações foram anunciadas em dezembro, nenhuma declaração oficial foi feita por nenhum dos indicados, exceto por pessoas como Jessica Chastain, que simultaneamente tuitou sobre suas indicações no Globes and Critics Choice Awards, que foram revelados no mesmo dia.

Tentativas de tweetar anunciando os vencedores, mas os ex-anfitriões Ricky Jervis, Tina Fey e Amy Poehler fizeram muita falta.

“Esta foi basicamente a produção do Instagram mais cara de todos os tempos”, disse um dos apresentadores. diverso.

O Globo de Ouro costuma ser uma parada preciosa no circuito de premiação que antecede o Oscar. Para o Emmys, sua influência é muito menor, principalmente devido ao seu calendário de elegibilidade diferente. Em uma misteriosa tentativa de reparar sua imagem pública após revelar que a organização não tem membros negros, ao mesmo tempo que exibe padrões de comportamento antiético e impróprio, a organização de 103 membros tentou seguir em frente. É seguro dizer que seus esforços foram recebidos com um derrame desmotivado.

Do lado da TV, o Globes deu uma seqüência de vitórias para a HBO (drama, para “Sucessão“), HBO Max (comédia, sobre”hacks”) E Amazon Prime Video (uma série limitada, para“ The Underground Railroad ”) no domingo à noite – mas se eles podem realmente promover essas grandes vitórias permanece uma questão sem resposta.

Para a Amazon, ganhar a série / filme limitado do Globo de Ouro de Barry Jenkins “The Underground Railroad” é ​​uma vitória e um pouco de redenção para o projeto, depois que a minissérie aclamada pela crítica foi em branco no Emmy Awards em setembro. Mas haverá anúncios de parabéns ou qualquer tipo de voltas de vitória da hora? Talvez internamente, mas em um ano estranho para o globo, pode ser.

Enquanto isso, em sua temporada regular de premiações, a HBO Max se gabará da vitória da série de comédia “Hacks” sobre o vencedor do Emmy Ted Lasso. E o FX pôde destacar a vitória para a estrela do drama “Pose” Micaela J. Rodriguez, que foi indicada – mas não ganhou – para um Emmy em setembro.

De sua parte, Rodriguez postou a vitória em sua conta no Instagram – e este foi um evento verdadeiramente marcante, já que Rodriguez é a primeira atriz trans a ganhar um Globo de Ouro.

A HBO’s Succession, que já era uma queridinha do Emmy, ganhou os Globos deste ano de Melhor Ator Dramático, Ator Dramático (Jeremy Strong) e Atriz Coadjuvante (Sarah Snook). Em seguida, o show está tentando finalmente avançar no SAG Awards – e um show de sucesso no Globes normalmente fará parte dessa campanha.

Depois, há a vitória sem precedentes para a estrela de “Jogo de Lula”, O Yeong-su, que foi eleito o Melhor Ator Coadjuvante. A Netflix espera manter o ímpeto de “Squid Game” como ângulos de visão para as indicações ao SAG e ao Emmy. Uma vitória no Globes – que se acredita ser a primeira atuação na televisão para uma produção não inglesa – normalmente seria um grande negócio no caminho do Squid Game rumo à história dos prêmios. este ano? Não muito.

E então, também se preparando para a temporada do Emmy está “Dopesick” do Hulu, que trouxe uma vitória limitada na série para Michael Keaton. Uma vitória de Keaton no Globo ajudará ou atrapalhará suas chances no final deste ano?

Ao todo, HBO e HBO Max provavelmente estão mordendo a língua no momento, ansiosos para gritar do alto sobre seu domínio do Globo nas categorias de TV – se for um ano normal. A HBO liderou com quatro vitórias, seguida pela HBO Max com duas. Amazon Prime Video, FX, Apple TV Plus, Hulu e Netflix sumiram com um.

Aqui está a lista completa dos vencedores:

Filme

Filme (drama): “O poder do cachorro” (Netflix)

Filme (comédia ou musical): West Side Story (20th Century Studios)

Ator principal (Drama): Will Smith, “King Richard” (Warner Bros.)

Ator principal (comediante ou musical): Andrew Garfield, “Tick, Tick … Boom!” (Netflix)

Atriz principal (drama): Nicole Kidman, Being the Ricardos (Amazon Studios)

Atriz principal (comédia ou musical): Rachel Ziegler, “West Side Story” (20th Century Studios)

Ator coadjuvante (filme): Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog” (Netflix)

Atriz coadjuvante (filme): Ariana Debus, “West Side Story” (20th Century Studios)

Diretor (filme): Jane Campion, “The Power of the Dog” (Netflix)

Roteiro (Motion Picture): “Belfast” (Features Focus) – Kenneth Branagh

Partitura original: “Dune” (Warner Bros.) – Hans Zimmer

Canção Original: “No Time to Die” de “No Time to Die” (MGM / United Artists Releasing) – Billie Eilish, Finneas

Filme (animação): “Encanto” (Walt Disney Pictures)

Animação (idioma estrangeiro): “Drive My Car” (Japão)

a televisão