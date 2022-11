Avanço da vacina pode finalmente colocar o coronavírus de joelhos

Foto de Erin O’Flynn/The Daily Beast/Getty Images

com Novas variantes e subvariantes de COVID Evoluindo cada vez mais rápido, cada um destruindo a potência do carro-chefe VacinasA busca por um novo tipo de vacina continua – uma que funcione bem nas formas atuais e futuras do novo coronavírus.

Agora, os pesquisadores do National Institutes of Health, em Maryland, acreditam ter criado uma nova abordagem para o design de vacinas que pode levá-los a uma dose de ação mais longa. Como um bônus, também pode funcionar em outros coronavíruse não apenas o vírus SARS-CoV-2 que causa o COVID.

A equipe do National Institutes of Health relatou suas descobertas em Um estudo revisado por pares que apareceu na revista célula hospedeira e micróbio no início deste mês.

A chave para o potencial projeto de vacina do NIH é uma parte do vírus chamada “caracol espinhal”. É uma estrutura em forma de espiral dentro da proteína spike, que faz parte do vírus que o ajuda a se agarrar e infectar nossas células.

Muitas vacinas atuais têm como alvo a proteína spike. Mas nenhum deles tem como alvo específico os caracóis espinhosos. No entanto, existem boas razões para se concentrar nesta parte do patógeno. Enquanto muitas regiões da proteína spike tendem a mudar muito à medida que o vírus sofre mutações, o mesmo acontece com a espinha do caracol. não.

O método comprovado para derrotar as variantes monstruosas do vírus COVID não funcionará nos Estados Unidos

Isso dá aos cientistas “a esperança de que um anticorpo que atinja essa região seja mais durável e amplamente eficaz”, disse Joshua Tan, principal cientista da equipe do NIH, ao The Daily Beast.

As vacinas que visam e se “ligam”, por exemplo, à região do domínio de ligação ao receptor da proteína spike podem perder a eficácia se o vírus se desenvolver nessa região. O melhor dos caracóis espinhosos, do ponto de vista imunológico, é que eles não sofrem mutações. Pelo menos não sofreu mutação Até agoraTrês anos de pandemia de COVID.

Portanto, uma vacina que se liga ao caracol SARS-CoV-2 deve durar muito tempo. E também deve funcionar em todos os outros coronavírus que também incluem caracóis espinhais – e existem dezenas deles, incluindo vários como SARS-CoV-1 e MERS que já deram um salto no número de animais e causaram surtos em humanos.

A história continua

Para testar sua hipótese, os pesquisadores do NIH extraíram anticorpos de 19 pacientes com COVID recuperados e os testaram em amostras de cinco coronavírus diferentes, incluindo SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 e MERS. Dos 55 anticorpos diferentes, a maioria se concentrou em partes do vírus que tendem a sofrer muitas mutações. 11 visavam apenas a espinha do caracol.

Mas os 11 que optaram pelo DIU espinhal funcionaram melhor, em média, em quatro dos coronavírus. (Um quinto vírus, HCoV-NL63, descarta todos os anticorpos.) A equipe do NIH isolou o melhor anticorpo de espinha espiral, COV89-22, e também o testou em hamsters infectados com as subvariantes mais recentes da variante Omicron de COVID. A equipe descobriu que “hamsters tratados com COV89-22 apresentaram uma baixa pontuação da doença”.

Os resultados são promissores. Esses resultados definem uma classe de … anticorpos amplamente neutralizantes [coronaviruses] Visando o tronco do caracol”, escreveram os pesquisadores.

O champanhe ainda não está em erupção. A equipe do NIH alertou que, “Embora esses dados sejam úteis para o desenvolvimento de vacinas, não realizamos testes de vacinação neste estudo e, portanto, não podemos tirar conclusões definitivas sobre a eficácia das vacinas em espiral”.

Uma coisa é testar certos anticorpos em um hamster. Desenvolver e conduzir testes e obter aprovação para toda uma nova classe de vacina é outra questão. “É muito difícil, e a maioria das coisas começa com boas ideias falhando por um motivo ou outro”, disse James Lawler, especialista em doenças infecciosas do Centro Médico da Universidade de Nebraska, ao The Daily Beast.

O enorme erro que poderia permitir que o COVID superasse nossas vacinas

Embora pareça que os anticorpos contra a espinha do caracol Largamente eficazes, não está claro como eles se comparam a anticorpos mais específicos. Em outras palavras, um jab de espinha espiral pode funcionar contra um grupo de vírus diferentes, mas relacionados, mas funciona menos eficazmente contra qualquer vírus do que uma injeção projetada especificamente para esse vírus. “Mais testes precisam ser feitos para avaliar se eles fornecerão proteção adequada em humanos”, disse Tan sobre os anticorpos de caracol e espinha.

Há muito trabalho a ser feito antes que a vacina espiral esteja disponível na Zawia Pharmacy. Há muitas coisas que podem atrapalhar este trabalho. Estudos adicionais podem contradizer as descobertas da equipe do NIH. O novo desenho da vacina pode não funcionar tão bem em humanos quanto em hamsters.

Uma nova vacina também pode se revelar insegura, impraticável de produzir ou muito cara para distribuir amplamente. Barton Haynes, um imunologista da Duke University, disse ao The Daily Beast que analisou os projetos de vacinas para espinha de caracol no ano passado e concluiu que seriam muito caros para justificar um grande investimento. O principal problema, disse ele, é que os anticorpos do caracol espinhoso são menos potentes e “difíceis de induzir” do que as células B da mãe.

Quanto mais a indústria farmacêutica tiver que trabalhar para produzir uma vacina, e quanto mais volume de vacina tiver que ser embalado em uma única dose para compensar a potência mais baixa, menos econômica será a vacina para produção em massa.

Talvez um golpe de espinha em espiral esteja em nosso futuro. Ou talvez não. De qualquer forma, é encorajador que os cientistas estejam fazendo progressos incrementais em direção a isso. Uma vacina global para o vírus Corona. Um que poderia funcionar por muitos anos em uma ampla gama de vírus relacionados.

COVID, por exemplo, não vai a lugar nenhum. E a cada mutação, corre o risco de se tornar irreconhecível nas vacinas atuais. O que precisamos é de uma vacina mutagênica.

Leia mais no The Daily Beast.

Receba os maiores furos e escândalos do Daily Beast diretamente na sua caixa de entrada. Abra uma conta agora.

Fique por dentro e tenha acesso ilimitado aos nossos inigualáveis ​​Relatórios Diários de Animais. Inscreva-se agora.