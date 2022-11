Veja como Artemis 1 Orion voa pela lua na manhã de segunda-feira

A missão Artemis 1 da NASA chegará à vizinhança da Lua na manhã de segunda-feira (21 de novembro), e você poderá acompanhar a ação épica ao vivo.

Ártemis 1A cápsula não tripulada Orion está navegando em direção à lua desde a manhã de quarta-feira (16 de novembro), quando Foi lançado no topo do gigante Sistema de Lançamento Espacial da NASA (SLS) míssil.

orion Você vai finalmente chegar a lua Na manhã de segunda-feira, ele estará deslizando apenas 80 milhas (130 quilômetros) acima da superfície lunar às 7h44 EDT (1244 GMT), se tudo correr conforme o planejado. Durante essa aproximação, a cápsula dispararia seu motor principal em um “pós-combustor de voo automático”, que a colocaria em curso para entrar na órbita lunar quatro dias depois.

Os membros da equipe Artemis 1 explicarão e discutirão a manobra crucial durante o webcast a partir de segunda-feira às 7h15 EST (1215 GMT). Assista ao vivo aqui no Space.com, cortesia da NASA, ou diretamente através da agência espacial (Abre em uma nova aba).

Ilustração artística da cápsula Orion Artemis 1 perto da Lua. (Crédito da imagem: ESA)

Artemis 1 é a primeira missão da NASA programa Artemis para exploração lunar, que visa estabelecer uma base de pesquisa tripulada na lua até o final de 2020, entre outros objetivos. A decolagem do Artemis 1 também marcou a estreia do SLS, O foguete mais poderoso já lançado com sucesso.

A queima de segunda-feira dará início a outra manobra importante em 25 de novembro: o disparo de um motor projetado para colocar Orion em uma órbita retrógrada distante (DRO) ao redor da Lua. A cápsula permanecerá em DRO – uma trajetória estável que a levará até 40.000 milhas (64.000 km) da superfície lunar – até 1º de dezembro, quando outro motor queimará e enviará a cápsula de volta à Terra.

Orion voltará para casa em 11 de dezembro e atingirá atmosfera da Terra em velocidades vertiginosas antes de finalmente mergulhar suavemente no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia.

Se tudo correr bem com o Artemis 1, a NASA estará livre para começar a se preparar Ártemis 2que enviará astronautas ao redor da lua em 2024 ou por aí.

Em 2025, a agência planeja lançar Ártemis 3, que colocaria as botas perto do pólo sul lunar, a localização da base de pesquisa prevista. Artemis 3 será o primeiro pouso lunar tripulado desde a final Apolo missão em 1972, e a primeira vez a colocar uma mulher e uma pessoa de cor na lua.