“Aumento significativo dos requisitos de capital” para solar em Portugal

Na conferência Solar Finance & Investment Europe, realizada em Londres na semana passada, quatro oradores discutiram as tendências e os desafios do mercado português e o que os promotores solares podem esperar em 2024 e mais além. Alfonso Juloka, banqueiro corporativo sênior de energia do Intesa San Paulo, cita três tendências para 2023.

“Primeiro, há um aumento significativo nos requisitos de capital das empresas que têm de cumprir os planos governamentais para emissões líquidas zero. Em segundo lugar, as taxas de juro reduzem o custo da alavancagem disponível para diferentes projectos. Terceiro, muitas empresas procuram parcerias para cumpri-las [government] objetivos”, disse Zuloaga.

Sonia de Sales-Lisboa, gestora de investimentos da Octopus Energy Generation, discutiu questões de licenciamento, incluindo o papel do governo.

“Então vemos que o processo de desenvolvimento está muito atrasado. Vemos que as autoridades não têm os recursos originais que possam ser sancionados a tempo. Estamos sofrendo com a falta de orientação e clareza do governo”, afirmou.

Além disso, os municípios estão relutantes em conceder permissão para tal desenvolvimento nos seus bairros devido às objecções dos residentes; “É uma tendência comum que se vê nas notícias”, disse Sales-Lisboa.

Os painelistas também discutiram o investimento solar em Portugal. David Russell, consultor do New Frontiers Energy Fund, disse que o Golden Visa português em Portugal é “um bom programa” que permite que indivíduos invistam em projetos solares e ajuda a indústria a angariar dinheiro.

“Estamos reeducando as pessoas sobre a Visa e que a energia solar é um ativo qualificado. Há muitas oportunidades de investimento, mas com as eleições a aproximarem-se, todos dependemos do governo para tomar decisões sustentáveis”, disse Russell.

Falando sobre o investimento solar, Bartholomew White, diretor-gerente do Fundo Europeu Estruturado de Energia do Santander, disse que o mercado de investimento solar não está apenas a evoluir para taxas de juro mais elevadas, mas também o ambiente de negócios.

“Há uma série de projetos impulsionados por contratos de compra de energia (CAE) que foram estruturados com sucesso em Portugal, mas também estamos a assistir a um grande número de projetos comerciais. “, disse Branco.

Além disso, o setor solar também espera que as taxas de juros caiam. White disse que a queda nas taxas de juros é um “pano de fundo realmente positivo” para permitir a continuidade das transações.