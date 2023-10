Aumento salarial de 6,5 milhões de euros para trabalhadores de supermercados

“Com um investimento de 6,5 milhões de euros, este aumento entra em vigor em janeiro de 2024, reforçando o compromisso da marca com os colaboradores e potenciais candidatos”, refere o Lidl em comunicado.

“Os trabalhadores de lojas e armazéns verão seus salários aumentarem no próximo ano, seja por meio de avanços em cargos existentes ou da criação de um cargo adicional.”

Esta revisão salarial anual surge na sequência de um aumento do subsídio de alimentação de 7,63 euros para 9,60 euros, anunciado em setembro e que entra em vigor este mês, o que representa um investimento anual adicional no valor de 3,5 milhões de euros.

“Ser competitivo e cuidar das nossas pessoas é uma das nossas prioridades”, afirmou Maria Roman, executiva de recursos humanos do Lidl Portugal, no comunicado, destacando a missão do grupo de “garantir a criação de emprego estável e de qualidade”.

A empresa diz que todos os seus colaboradores têm contratos abertos (“exceto em circunstâncias específicas de carga horária adicional”), recebem 9,60 euros por dia e subsídios de férias e de Natal.

Além disso, “todos os colaboradores do Lidl, independentemente do horário de trabalho ou do contrato, beneficiam de um seguro de saúde com o valor de mercado de 440 euros, extensível ao domicílio nas condições mais favoráveis”, podendo usufruir de um dia de folga no dia do seu aniversário (ou um dia). 2024 em diante) e três dias adicionais de férias anuais em caso de ausência injustificada.

Há 28 anos em Portugal, o Lidl conta com cerca de 9.000 colaboradores, distribuídos por mais de 270 lojas e quatro departamentos e armazéns regionais, e sedes em Santo Tirso (Norte), Torres Novas (Oeste), Sintra (Centro) e Palmeira (Sul).