Atualizações ao vivo, terremoto no Japão, China Caixin PMI

4 horas atrás

As bolsas de energia podem ter tido um ano difícil, mas a Goldman Sachs vê promessas nas grandes empresas petrolíferas europeias – estabelecendo reservas petrolíferas integradas para desempenharem este tema no novo ano.

“Estamos actualmente num ponto de viragem em que as principais empresas petrolíferas da UE estão a começar a superar as principais empresas petrolíferas dos EUA, colmatando a diferença de avaliação de 40% face aos seus homólogos dos EUA”, afirmaram os analistas do banco de investimento.

As expectativas positivas do banco de investimento em relação às grandes empresas petrolíferas surgem num momento em que os preços do petróleo subiram com a suspensão das principais companhias marítimas e petroleiros que viajavam através do Mar Vermelho. As previsões petrolíferas para 2024 também foram decepcionantes, com a Agência Internacional de Energia a esperar que o abrandamento continue no próximo ano.

No entanto, Goldman observou que “as grandes empresas petrolíferas da UE estão agora a emergir como atractivas graças aos programas de recompra melhorados, conduzindo a retornos em dinheiro de dois dígitos para os accionistas”, citando as suas principais escolhas para a jogada.

-Amala Balakrishner