Astros Braves 2021: a World Series começa terça-feira no Minute Maid Park, quando Houston recebe Atlanta

Quem são as estrelas que enfrentam a Taça do Comissário?

HOUSTON, TX (KTRK) – Os Houston Astros estão a caminho do Campeonato Mundial e temos todos os detalhes sobre os eventos que antecedem a grande série.

Os Stros e seus fãs descobriram seus rivais apenas 24 horas depois de terem conquistado uma vaga no Campeonato Mundial.

O Atlanta Braves, que venceu 88 jogos rumo ao título da Eastern National League, chocou o atual campeão Los Angeles Dodgers em seis jogos da NFL no sábado à noite.

A vitória do Braves constitui a melhor de sete partidas da World Series entre dois antigos oponentes, quando o Houston enfrentou o Atlanta rotineiramente no NL Posteason durante o final dos anos 1990 até meados dos anos 2000.

Esta também é a terceira temporada após o final da temporada em que os Astros enfrentam o antigo e atual valente arremessador, Charlie Morton, que venceu o Campeonato Mundial de 2017 em Houston. Antes desta temporada, Morton jogou contra Houston como membro do Tampa Bay Rays em 2019 e 2020.

Houston tem a vantagem de Homefield com o melhor recorde da temporada regular.

Minute Maid Park recebe os dois primeiros jogos da série. Truist Park em Atlanta hospeda os jogos 3 e 4 e, se necessário, o jogo 5. A série retornará a Houston para os jogos 6 e 7, se necessário.

Calendário do campeonato mundial de 2021 (* – se necessário)

Jogo 1: Atlanta em Houston, terça-feira, 26 de outubro. 19h09, horário central.

Atlanta em Houston, terça-feira, 26 de outubro. 19h09, horário central. 2. jogo : Atlanta em Houston, quarta-feira, 27 de outubro. 19h09, horário central.

: Atlanta em Houston, quarta-feira, 27 de outubro. 19h09, horário central. 3. jogo : Houston em Atlanta, sexta-feira, 29 de outubro. 19h09, horário central.

: Houston em Atlanta, sexta-feira, 29 de outubro. 19h09, horário central. Quarto jogo: Houston em Atlanta, sábado, 30 de outubro. 19h09, horário central.

Houston em Atlanta, sábado, 30 de outubro. 19h09, horário central. 5 * jogo : Houston em Atlanta, domingo, 31 de outubro. 19h15, hora central.

: Houston em Atlanta, domingo, 31 de outubro. 19h15, hora central. 6 * jogo : Atlanta em Houston, terça-feira, 2 de novembro. 19h09, hora central.

: Atlanta em Houston, terça-feira, 2 de novembro. 19h09, hora central. 7 * jogo: Atlanta em Houston, quarta-feira, 3 de novembro. 19h09, hora central.

História da pós-temporada do Astros Braves

O 2021 World Series marca a sexta vez que Astros e Braves se enfrentam na pós-temporada, mas o primeiro playoff desde que Houston se mudou para a MLS em 2013.

Cada uma das cinco reuniões anteriores foi no NFL Series Tour.

Os Braves se livraram dos Astros em 1997, 1999 e 2001. Dois da série tiveram três jogos separados.

Não foi até o NLDS de 2004 que os Astros mudaram a maré e eliminaram o Atlanta em cinco jogos.

Mas a rivalidade deu uma guinada histórica no ano seguinte, durante o NLDS de 2005. As duas equipes jogaram em um jogo épico de 4 no Minute Maid Park, que detém o recorde de jogo mais longo da pós-temporada da MLB em papéis desempenhados.

Chris Burke, que era um corredor de disco na décima entrada, fez um home run no dia 18 para dar ao Houston a vitória da série, por 7-6, após cinco horas e 50 minutos de jogo.

O Astros realmente saltou de um déficit cinco vezes naquele jogo. O Braves venceu um Grand Slam cedo e foi para o fundo do oitavo inning por 6-1, antes de Lance Berkman lançar seu próprio Grand Slam naquele momento.

Como dissemos: foi épico.

Pegue seus itens do campeonato mundial

Se você é um fã que quer atualizar seus presentes do Astros, pode dar uma passada na loja da equipe no Minute Maid Park. Após a vitória da equipe no jogo 6 sobre o Boston Red Sox na noite de sexta-feira, a loja da equipe fez planos para permanecer aberta por 24 horas.

Já havia fãs na loja do time às 2 da manhã de sábado, encontrando novos equipamentos para o Campeonato Mundial.

“Não dormimos”, disse um fã. “Saímos do mercado há cerca de quatro horas. Fiquei feliz com esta vitória. Tivemos que trazer alguns novos produtos.”

Na sexta-feira à noite, multidões invadiram as ruas do centro da cidade em um estado de empolgação.

Um fã disse: “Estávamos muito animados. Eles chegaram ao Campeonato Mundial e estou muito animado.” “Eu trarei minha filha desta vez.”

A loja da equipe está aberta das 9h às 17h aos domingos e às segundas-feiras das 9h às 19h

Precisa de ingressos? Isso vai te custar

ASSISTIR: Quer comprar ingressos para o Campeonato Mundial? Temos informações aqui

Ingressos para solteiros para jogos em casa no Campeonato Mundial já estão à venda. Os fãs podem comprar ingressos online em Site Astros ou ligando para 1-877-9ASTROS. Na manhã de sábado, os ingressos para a Partida Principal 1 custam US $ 550 cada. Os ingressos não estarão disponíveis para compra na bilheteria do Minute Maid Park.

Outros mercados secundários, como assentos simplesE StubHub E assentos ao vivo Eles também vendem ingressos.

Devido ao número extremamente limitado de ingressos para um único jogo que estarão disponíveis para os jogos da World Series, encorajamos os fãs a garantir seu acesso ao Campeonato Mundial de 2021 comprando ingressos para a temporada de 2022.