Relatório e destaques da qualificação para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2021: Verstappen venceu Hamilton e conquistou a pole na emocionante última volta em Austin

Max Verstappen respondeu a uma jogada ousada do desafiante ao título Lewis Hamilton para ocupar o centro do palco no Circuito das Américas de Austin na frente de uma enorme multidão de 120.000 pessoas vendendo …

Verstappen parecia rápido nos treinos finais – sua equipe Red Bull parecia ter feito grandes ganhos durante a noite – e carregou isso para a qualificação, absorvendo a pressão de Hamilton para chegar ao ponto de partida com 1m32.910s.

ASSISTA: O movimento da suspensão traseira da Mercedes é o assunto em alta na COTA – a equipe do Tech Talk explica do que se trata

A Mercedes chegou a Austin depois de subir em todas as posições durante a era turbo-híbrida, que começou em 2014, mas parecia ter perdido a vantagem no início da qualificação, com Hamilton escorregando 0,399 segundo atrás no segundo quarto.

De alguma forma, Hamilton encontrou mais velocidade nas corridas finais do terceiro quarto, estava um quarto de segundo à frente depois de duas seções, mas perdeu tempo no terceiro set, e enquanto alcançava a pole provisória por uma fração, Verstappen corria atrás dele Ainda mais rápido.