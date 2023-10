As temperaturas recordes de setembro foram ‘absolutamente loucas’ – Ars Technica

Os números da temperatura global para setembro chegaram e não são bons. “Este mês foi, na minha opinião profissional como cientista climático, um mês muito louco”, Zeke Housefather publicar Terças-feiras no X (antigo Twitter).

Christina Dahl, principal cientista climática da Union of Concerned Scientists, leu esta postagem ontem. “Eu estava sentado em minha mesa tentando pensar em uma maneira melhor de descrever isso, mas não consegui”, diz Dahl. “É apenas um choque.”

“Alarmante, alarmante, selvagem, qualquer superlativo que você queira usar”, diz Kate Marvel, cientista-chefe do Project Drawdown, uma organização sem fins lucrativos que combate as mudanças climáticas. “É o que é.”

O gráfico abaixo, criado por Hausfather, pesquisador do Berkeley Earth Climate Group, mostra anomalias de temperatura, ou seja, quanto a cada mês sobe acima da média histórica da temperatura central. Cada linha multicolorida representa um ano anterior, codificado por cores por década. (Os anos 90, por exemplo, são as linhas em amarelo.) A linha preta sólida é 2023 e tem subido acima das outras linhas desde maio. Para em setembro, que superou o recorde mensal anterior em mais de 0,5 graus Celsius.

O mês de Setembro passado foi 1,8°C mais quente, em média, do que os níveis pré-industriais, bem acima da meta do Acordo de Paris de Evite que as temperaturas subam mais de 1,5°C. (Advertências importantes sobre isso em um momento.)

“Já vimos A Temperaturas extremas no verão“Portanto, o limite para surpresa foi um pouco maior”, disse Hausfather à WIRED. “Mas o quão brutal foi setembro foram as bananas; 0,5 graus Celsius está fora de cogitação. Nunca vimos um mês com esse tipo de salto antes.”

“É incrível ver o recorde anterior quebrado por tanto tempo”, concorda Dahl. “É incrível ver que a temperatura global em Setembro deste ano está no mesmo nível do que normalmente vemos em Julho – normalmente o mês mais quente do ano. Isto mostra realmente quão profunda é a mudança no nosso clima.

O que se desenrolou durante o verão foi uma mistura de fatores científicos climáticos, alguns bem compreendidos e outros incertos. É certo que quanto mais gases com efeito de estufa bombeamos para a atmosfera, maior é o aquecimento que obtemos. “Não devemos apenas esperar eventos extremos recordes, devemos esperar eventos extremos recordesEsmagador “Coisas que quebram recordes anteriores por uma margem incrível”, diz Marvel.

Um pouco de incerteza – juntamente com algum calor extra – é agora injetado no processo El Ninofaixa de água morna Formas no Oceano Pacífico O oceano na costa da América do Sul. Normalmente, esse fenômeno pode adicionar alguns décimos de grau Celsius ao transferir calor dos oceanos para a atmosfera. Pode não ser possível prever os efeitos exatos do El Niño ou a data da sua chegada, o que é de facto o caso Ainda Em desenvolvimento. Mas é um processo natural e cíclico, por isso os cientistas do clima estão habituados a incluí-lo nos seus cálculos.

“Então você entra no domínio das coisas que poderiam potencialmente ter um impacto, mas não acho que tenhamos feito o tipo de ciência realmente rigorosa para quantificá-lo”, diz Marvel. Por exemplo, os cientistas estão a investigar se os novos sistemas têm efeitos secundários estranhos no clima. Em 2020 OMI Significativamente limitado A quantidade de enxofre presente no combustível de transporte. Isso foi ótimo para reduzir a poluição do ar, mas foi enxofre Brilho da nuvem sobre rotas marítimas, fazendo com que parte da energia do sol retorne ao espaço. menos Cobertura de nuvens Pode ajudar a aumentar as temperaturas.

O ano passado foi enorme Honga Tonga Erupção vulcânica Ele também pode ainda ter um bebê Efeito de aquecimento. Os vulcões podem arrefecer significativamente o clima, libertando aerossóis na atmosfera e Bloqueie o sol. Mas não Honga Tonga. “Por ser tão grande e por estar debaixo d’água, colocou um monte de vapor d’água na estratosfera”, diz Marvel. O vapor de água é na verdade um dos gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Isto pode ter tido um ligeiro efeito no aumento da temperatura, mas estamos a falar de menos de um décimo de grau. “Mas, além de tudo o que está acontecendo, isso pode ser um fator.”

Todas essas variáveis ​​somadas fizeram com que setembro alcançasse 1,8°C acima dos níveis pré-industriais. Mas isso não significa que tenhamos ultrapassado o limite máximo estipulado no Acordo de Paris, que é de 1,5 graus. Isto representa o objetivo contínuo Temperaturas, não as de um mês.

No entanto, tais extremos preocupam os cientistas, tanto em termos da rapidez com que nos aproximamos do limiar de Paris como da gravidade dos efeitos das alterações climáticas. na verdade Nós somos: Chuvas mais violentasComo se chovesse A cidade de Nova York foi inundada no final de setembro. Mais furacões enormes, como nesta temporada para mim E Idália. Mais sinistro incêndios florestaisDe tal modo que Obliteração da cidade de Lahaina em Maui em agosto. Espalhar bactérias E cogumelos Que prosperam em um mundo mais quente. O calor está mais intenso do que nunca.

“Não se trata dos nossos netos, não se trata dos ursos polares, não se trata de algum lugar distante. Isto nos afeta agora“O que a ciência diz é que cada décimo de grau é importante”, diz Marvel. Cada tonelada de emissões que pode ser evitada é importante. Se o mundo exceder 1,5, você almeja 1,6. Se você ultrapassar 1,6, você dispara para 1,7. E acho que sabemos agora, depois deste ano, o quão inseguro é o 1.5.

Esta história apareceu originalmente em Wired.com.