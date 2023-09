As pressões deflacionistas estão a diminuir na China à medida que os preços ao consumidor sobem

Nós lhe enviaremos um Resumo diário do MIFT E-mail resumindo as últimas Economia chinesa Notícias todas as manhãs.

A economia da China emergiu da recessão em Agosto, enquanto Pequim lutava para impulsionar o crescimento e reavivar a confiança dos investidores na sequência de uma queda no mercado imobiliário do país e da queda nas exportações.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,1 por cento em termos anuais em Agosto, menos do que uma sondagem da Reuters com analistas que apontava para um aumento de 0,2 por cento, mas fora do território negativo de 0,3 por cento registado em Julho.

Entretanto, o índice de preços no produtor caiu 3% em termos anuais, em linha com as expectativas dos analistas e sublinhando a fraqueza contínua no sector industrial. Mas a queda foi menos acentuada do que a queda de 4,4% registada em Julho. Os preços ao produtor também aumentaram 0,1% numa base mensal.

O Gabinete Nacional de Estatísticas da China informou hoje, sábado, que o índice de preços ao consumidor subiu em média 0,5 por cento nos primeiros oito meses do ano em comparação com o mesmo período de 2022.

A fraqueza persistente da inflação na segunda maior economia do mundo ocorre num momento em que Pequim desencadeou uma onda de medidas para tentar impulsionar a procura, que tem vacilado desde que a China emergiu dos confinamentos devido ao coronavírus no ano passado.

O mercado imobiliário do país, que representa cerca de um quarto da actividade económica, permanece num estado criticamente favorável, uma vez que os grandes promotores privados sofrem com uma crise de liquidez e os compradores estão relutantes em aventurar-se no mercado.

Os decisores políticos reduziram as taxas hipotecárias e aliviaram os requisitos rigorosos para os empréstimos, mas os analistas descreveram as medidas como “fragmentadas” e apelaram a mais estímulos fiscais para impulsionar a procura.

O problema central que Pequim enfrenta é que a fraqueza da economia interna coincidiu com um declínio nas exportações do país, à medida que a inflação no Ocidente reduz o consumo.

O gabinete de estatísticas da China disse que os preços dos alimentos caíram 1,7 por cento em Agosto em relação ao ano anterior, e os preços dos produtos não alimentares subiram 0,5 por cento. Os preços dos bens de consumo diminuíram 0,7% e os preços dos serviços aumentaram 1,3%.

Entre as rubricas incluídas no índice de preços no produtor, os preços dos materiais de construção e dos materiais não metálicos diminuíram 6 por cento, enquanto os dos materiais metálicos ferrosos diminuíram 5,6 por cento.

O crescimento decepcionante da China e o declínio das exportações estimularam a saída de investidores estrangeiros dos mercados de ações chineses e contribuíram para um enfraquecimento do renminbi (renminbi) para níveis não vistos em relação ao dólar desde 2007.

As exportações da China caíram 8,8% em Agosto em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados esta semana, mas a contracção foi ligeiramente menos severa do que os analistas esperavam.

Isto também representa uma melhoria em relação à queda de 14,5% registada em Julho, a pior desde o início da pandemia do coronavírus.