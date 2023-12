As oportunidades de emprego nos Estados Unidos estão nos níveis mais baixos em mais de dois anos e meio, à medida que o mercado de trabalho desacelera

As vagas de emprego caíram 617 mil, para 8,733 milhões em outubro

Havia 1,34 oportunidades de emprego para cada desempregado

A taxa de abandono do emprego manteve-se inalterada em 2,3% pelo quarto mês consecutivo

WASHINGTON (Reuters) – As oportunidades de emprego nos Estados Unidos caíram para seus níveis mais baixos em mais de dois anos e meio em outubro, no sinal mais forte até agora de que taxas de juros mais altas estão enfraquecendo a demanda por trabalhadores e fortalecendo as expectativas dos mercados financeiros sobre a política monetária do Federal Reserve (o banco Banco Central dos EUA). O ciclo de aperto político terminou.

A Pesquisa de Oportunidades de Emprego e Rotatividade de Trabalho do Departamento do Trabalho, ou relatório JOLTS, também mostrou na terça-feira que havia 1,34 vagas de emprego para cada desempregado em outubro, o nível mais baixo desde agosto de 2021 e abaixo dos 1,47 em setembro. O número de trabalhadores que se demitem está a diminuir, o que, com o tempo, poderá ajudar a moderar a inflação salarial.

O declínio maior do que o esperado nas vagas de emprego ocorreu após dados da semana passada mostrarem que a inflação caiu em outubro. Uma série de relatórios que apoiam a inflação levaram os mercados financeiros a esperar um corte nas taxas de juro já em Março próximo.

“Estes dados serão boas notícias para os decisores políticos”, disse Rubeela Faruqui, economista-chefe para os EUA da High Frequency Economics em White Plains, Nova Iorque. “Os dados apoiam a nossa visão de que as taxas de juro atingiram o pico e que o próximo passo do Fed será cortar as taxas, muito provavelmente no segundo trimestre de 2024.” As vagas de emprego, uma medida da procura de trabalho, caíram 617.000, para 8,733 milhões no último dia de outubro, o nível mais baixo desde março de 2021 e abaixo dos 9,350 milhões em setembro, informou o Bureau of Labor Statistics do Departamento do Trabalho.

Economistas consultados pela Reuters esperavam 9,30 milhões de oportunidades de emprego em outubro. O maior declínio mensal nas vagas de emprego desde Maio foi liderado pelo sector dos cuidados de saúde e assistência social, onde as vagas de emprego caíram em 236.000 empregos.

As oportunidades de emprego diminuíram em 168.000 empregos no setor financeiro e de seguros, enquanto o número de empregos no setor imobiliário e de arrendamento diminuiu em 49.000 empregos. Mas as oportunidades de emprego aumentaram em 39.000 no sector da informação. A taxa de abertura de empregos caiu para 5,3%, de 5,6% em setembro. O declínio nas vagas de emprego ocorreu em todas as quatro regiões, com quedas mais acentuadas no Sul e no Centro-Oeste.

O emprego caiu 18.000, para 5,886 milhões. O emprego caiu 110.000 pessoas no sector do alojamento e dos serviços de alimentação, que tem sido o maior impulsionador do crescimento do emprego desde a recuperação da pandemia. As taxas de emprego caíram para 3,7%, de 3,8% no mês anterior.

As demissões caíram 18 mil, para 3,628 milhões. A taxa de saída, vista como uma medida da confiança do mercado de trabalho, manteve-se inalterada em 2,3% pelo quarto mês. Um declínio na cessação do tabagismo indica um crescimento salarial mais lento e, em última análise, pressões sobre os preços na economia.

“O estado actual do mercado de trabalho sugere que não há necessidade de uma maior recalibração para restabelecer o equilíbrio do mercado de trabalho”, disse Nick Bunker, director de investigação económica do Even Haring Lab.

As ações em Wall Street estavam mistas. O dólar subiu em relação a uma cesta de moedas. Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA subiram.

O Fed está em espera

A Reserva Federal deverá manter as taxas de juro inalteradas na próxima quarta-feira. Desde março de 2022, o banco central aumentou a taxa de juro de referência overnight em 525 pontos base, para o nível atual de 5,25%-5,50%.

Embora o mercado de trabalho esteja a abrandar, isso acontece gradualmente. Os despedimentos aumentaram em 32.000, para um valor ainda baixo de 1,642 milhões em Outubro, num contexto de aumentos no sector dos transportes, armazenamento e serviços públicos, bem como no sector dos cuidados de saúde e da assistência social. A taxa de demissões permaneceu inalterada em 1,0%.

“Uma contribuição muito maior para a redução do excesso de procura de mão-de-obra é conseguida através da redução das ofertas de emprego, em vez do aumento do desemprego”, disse Conrad Diquadros, conselheiro económico-chefe da Brain Capital, em Nova Iorque.

Um relatório separado do Institute for Supply Management mostrou que o emprego no sector dos serviços cresceu em Novembro pelo sexto mês consecutivo, após a contracção em Maio. Os empregadores relataram a perda de “funcionários devido ao desgaste natural” e estão “enfrentando problemas para preencher esses cargos”, disse o ISM. Descreveram também o mercado de trabalho como ainda “muito competitivo” e “a tentar atingir níveis de pleno emprego”.

O PMI geral de serviços do ISM subiu para 52,7 em novembro, de 51,8 em outubro, marcando seu 11º mês consecutivo de expansão.

Os comentários das empresas foram mistos. As indústrias de alojamento e restauração esperavam que as vendas dos restaurantes e as tendências do tráfego aumentassem novamente em Dezembro. As empresas de cuidados de saúde e assistência social relataram que “sinais de recuperação estão no horizonte”, enquanto o sector da construção disse que as oportunidades permanecem “fortes”.

Mas as empresas do setor de serviços profissionais, científicos e técnicos relataram “receitas no quarto trimestre inferiores ao esperado”. “Os preços da maioria das matérias-primas estão a subir, mas apenas ligeiramente”, afirmaram as empresas de gestão pública.

O governo deve anunciar na sexta-feira que as folhas de pagamento não-agrícolas aumentaram em 185 mil empregos em novembro, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, impulsionadas pelo retorno de cerca de 33 mil membros do sindicato grevista United Auto Workers. As folhas de pagamento aumentaram em 150.000 empregos em outubro.

A contagem esperada de empregos em novembro será inferior ao ganho médio mensal de 258.000 nos 12 meses anteriores. Embora a actividade económica abrande no quarto trimestre, é improvável uma recessão. A maioria dos economistas espera um crescimento morno depois de a economia ter crescido a uma taxa anual de 5,2% no terceiro trimestre.

“Muitos dos riscos descendentes para o quarto trimestre que preocupavam os economistas há algumas semanas, como a guerra no Médio Oriente, a paralisação do governo e a greve do UAW, parecem que irão produzir apenas ventos contrários modestos e de curto prazo ao crescimento. ,” ele disse. Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank em Dallas.

Reportagem de Lúcia Mutikani; Editado por Chizuo Nomiyama

