Os Centros de Controle de Doenças dos EUA encurtaram na segunda-feira seu Recomendado isolamento e quarentena agrícola Diretrizes para americanos que contraem ou são expostos Doença do coronavírus-19 de 10 a cinco dias. Esta etapa foi direcionada Dinheiro rápido Dos muitos especialistas que questionaram a razão por trás da decisão.

“Não acho que haja qualquer mudança significativa na ciência que justifique uma mudança de orientação”, disse ele. Ele disse Lawrence Justin, Diretor do Centro Colaborativo da OMS sobre Legislação Sanitária Nacional e Global. Em sua opinião, a orientação “tem mais a ver com a função social do que com a ciência”.

Uma das maiores críticas foi que a redução dos requisitos de isolamento e quarentena deve ser adicionada aos requisitos de teste negativo. hoje, Califórnia Ele fez exatamente isso com suas diretrizes atualizadas.

Orientação do diretor estadual de saúde pública, Thomas Aragon, alinha-se principalmente com o novo Centro para Controle de Doenças recomendações, mas contém “recomendações de testes adicionais para sair do isolamento, quarentena e medidas de ocultação aprimoradas.”

A estrutura da Califórnia afirma que “as autoridades de saúde locais podem ser mais restritivas” e permite que os residentes que receberam doses de reforço “não tenham que ficar em casa, mas devem fazer o teste no quinto dia”.

As novas diretrizes da Golden State acrescentam que todos os indivíduos infectados com o vírus Covid podem terminar o isolamento após o quinto dia se os sintomas não estiverem presentes (ou se resolverem) e se um teste de antígeno coletado no dia cinco ou depois disso for negativo. Ele também afirma que indivíduos não vacinados – ou pessoas que foram vacinadas, mas não reforçadas – que foram expostas ao Covid “devem ficar em casa por pelo menos cinco dias e também fazer o teste de antígeno no quinto dia”.

O quadro incentiva a atualização da qualidade da máscara, devido à transmissibilidade e difusividade Omicron. Ela diz: “Todas as pessoas devem melhorar o ajuste e a filtragem da máscara, de preferência com o uso de uma máscara cirúrgica ou respirador”.

Hoje, o diretor de saúde pública do condado de Los Angeles indicou que o condado estará de acordo com as diretrizes estaduais.